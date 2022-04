“un-complotto?”:-francesco-totti-e-ilary-nel-mirino,-un-retroscena-inquietante

A Belve da Francesca Fagnani, Ilary Blasi ha parlato apertamente del matrimonio con Totti svelando un aspetto particolare della loro vita

Sono circolate molte voci su Ilary Blasi e Francesco Totti, nell’ultimo periodo. Sicuramente non è la prima volta che due personaggi di spicco del web cadono nel circolo del gossip. Questa volta, però, i gossip si son fatti molto insistenti, al punto che molte persone hanno creduto che ciò che si stava leggendo e sentendo fosse vero.

In un’intervista a Francesca Fagnani a Le Belve, Ilary Blasi ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa e ha parlato anche dei gossip che la volevano separata e tradita. Ecco cos’ha detto.

Ilary Blasi si sfoga: “Avevo altro!”

Professionisti affermati, nello sport e nella televisione, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno costruito negli anni una famiglia forte. Sposati nel 2005, hanno avuto tre figli: Christian, Isabel e Chanel. La famiglia vive a Roma dove entrambi sono impegnati nel lavoro quotidiano, chi nello sport e chi invece con la televisione. Oggi Ilary è al timone de l’Isola dei Famosi, un reality che porta via tempo e forze ma che le dà sempre grandi soddisfazioni.

Da Francesca Fagnani, a Belve, Ilary Blasi si è raccontata apertamente in ogni aspetto della sua vita: personale e lavorativo. La giornalista, ovviamente, ha colto la palla al balzo per parlare dei gossip che han travolto la sua famiglia, qualche mese fa. Questi, infatti, parlavano di un Francesco Totti traditore, che Ilary Blasi oggi commenta: “Nessuno dei due perdonerebbe questa mancanza di rispetto. Né dell’uno, né dell’altra“.

La Fagnani, dunque, ha chiesto alla presentatrice se crede di essere stata volutamente messa al centro della macchinazione di qualcuno. Ilary Blasi, però, ha ammesso di non essersi posta troppi interrogativi. Non ha preso in considerazione l’ipotesi di un complotto voluto e organizzato contro la sua famiglia: “Avevo altro a cui pensare” ha detto. “Non ho pensato al complotto, tanto la certezza non l’avrò mai“.

Secondo la conduttrice, infatti, ciò che è successo può essere opera di tante persone ed è facile puntare il dito sui soliti volti noti. A far discutere molto, ultimamente, sono state anche le sue frecciatine lanciate ad Alfonso Signorini durante l’Isola dei Famosi. A Belve, però, la Blasi ritratta: “Non era una frecciatina, abbiamo confidenza, è un gioco“. Chissà se anche Signorini l’ha pensata allo stesso modo, quando si è sentito dire che è molto facile passare dall’essere opinionisti all’essere conduttori.

