“Putin e i russi? La realtà dei fatti che non volete vedere”: Lilin, lo schiaffo dello scrittore all’Occidente | Guarda

“Noi occidentali facciamo sempre fatica a capire cosa succede in Russia”: lo scrittore di origine siberiana Nicolai Lilin, ospite di Myrta Merlino a L’Aria che tira su La7, ha aperto gli occhi all’Occidente su quello che realmente pensano i cittadini russi della guerra in Ucraina. In collegamento col talk, l’autore ha detto: “Cari amici, la realtà dei fatti è che l’83% dei russi sostiene Putin. Gli studenti e i dissidenti che abbiamo visto nelle manifestazioni sono dei pacifisti e menomale che esistono. Ma la realtà dei fatti è un’altra: i soldati che combattono provengono dalle famiglie delle persone che sostengono il presidente, questa è la Russia, che noi non vogliamo vedere e che per anni abbiamo denigrato”.

Secondo Lilin, l’Occidente in tutti questi anni ha vissuto in una sorta di bolla, immaginando una Russia che in realtà non esiste. “Noi abbiamo instaurato solo rapporti con intellettuali e dissidenti, solo con quelli che ci piacevano“, ha continuato lo scrittore, facendo riferimento probabilmente a personaggi come Alexei Navalny, uno dei principali oppositori dello zar.

Nicolai Lilin a L’Aria che tira, il video dell’intervento

Lo stesso concetto è stato espresso da Lucio Caracciolo ieri sera a Otto e mezzo su La7: “Ma siamo sicuri che se i russi avessero accesso alla nostra informazione, il consenso di Vladimir Putin scenderebbe?”, si è chiesto. E poi ha aggiunto: “Per loro, c’è un presidente che viene attaccato e quindi per riflesso, dato che sono russi, alla fine stanno con lui”.