oroscopo-di-paolo-fox-del-mese-di-aprile-2022-per-tutti-i-segni

Oroscopo Paolo Fox del mese di aprile. Questo aprile ci appare come un mese molto più leggero che, però, finisce con un colpo di scena. Iniziando con una Luna Nuova energica e propositiva, il Sole attraverserà il segno dell’Ariete per sbarcare poi in Toro – dopo uno sprint iniziale, cerchiamo stabilità e costanza nelle nostre azioni. Nel frattempo, però, le attività più importanti le troviamo ancora nel segno dei Pesci: l’ingresso di Venere, esaltata da questo segno empatico e spirituale, unita alla rara congiunzione tra Giove e Nettuno

Possiamo vedere i nostri sogni prendere forma se prendiamo iniziativa come farebbe un Ariete e cerchiamo concretezza come suggerisce il Toro, l’importante è saper seguire le intuizioni. Non mancheranno, però, i colpi di scena: l’incontro tra Marte e Saturno di inizio mese chiederà una posizione ferma, seguito poi dall’incontro tra Urano e Mercurio che potrebbe rappresentare delle notizie totalmente inaspettate. Chiuderemo il mese con l’Eclissi Solare in Toro, la prima di questo 2022, che ci vedrà fare delle scelte importanti e svolte necessarie per poterci consolidare nei prossimi mesi.

ARIETE – Capire come stai per poterti sentire di nuovo te stesso»

Non partire in quarta, Ariete, ma questo mese inizia davvero con i fuochi d’artificio: la Luna Nuova nel tuo segno il 1 aprile è l’occasione per concederti un nuovo inizio, definire i tuoi prossimi obiettivi, accogliere una nuova versione di te. Questo mese sei tu il protagonista, e se tra il 4 e il 6 aprile ti trovi coinvolto in alcune discussioni con i tuoi amici sicuramente farai valere il tuo punto di vista. Queste tensioni saranno temporanee, ma un importante spunto di riflessione per capire che cosa succede dentro di te. Dal 6 aprile, con l’arrivo di Venere in Pesci, potresti sentirti più a tuo agio ad affrontare certe ferite e guardarti dentro: sarà un processo chiave per te in questo mese che deve portarti a riconoscere e guarire quei blocchi psicologici personali. Fino al 16 aprile con il rapporto tra Giove e Nettuno in Pesci puoi abbracciare una parte più profonda e spirituale, quasi fosse un ritiro per imparare a riconoscerti, ma dal 15 con l’arrivo di Marte nel gruppo potresti riconoscere che, a conti fatti, lavorare sulla propria interiorità può portarsi dietro tante difficoltà e momenti di confusione.

C’è un sacco di lavoro dietro le quinte da fare e tanta consapevolezza da coltivare, concentrati sul bisogno di guarire, soprattutto durante la Luna Piena in Bilancia del 16. Questa è l’occasione per chiudere quelle dinamiche relazionali limitanti, o cambiare i rapporti che non ti permettono di restare in equilibrio. Verso fine mese, con Venere che raggiunge Nettuno in Pesci, potrai vedere gli enormi progressi fatti: sarà più semplice valorizzarti e stare insieme agli altri, capire perché e cosa sentono le altre persone, giusto in tempo per l’Eclissi Solare in Toro del 30 aprile. Questo evento sarà l’improvvisa necessità di prendere in mano le tue finanze e cercare di valorizzarti, saprai cogliere questa sfida?

TORO – «Si apre un nuovo capitolo»

Questo aprile inizia silenzioso per te, Toro: la Luna Nuova in Ariete del 1 aprile è un momento molto introspettivo, in cui riconosci il bisogno di guarire le tue parti più nascoste. Prendi per mano le tue insicurezze e chiediti da dove arrivano, anche perché tra il 4 e il 6 aprile potresti avere delle giornate un po’ tese a lavoro. Le tensioni che emergono potrebbero far scattare dinamiche di auto-sabotaggio, ma è importante che tu sappia rimanere calmo di fronte a questi inconvenienti.

Almeno, avrai gli amici dalla tua parte: con l’arrivo di Venere in Pesci dal 6 potrai notare dei rapporti più armoniosi tra i tuoi conoscenti e la congiunzione tra Giove e Nettuno in queste prime settimane del mese è la ciliegina sulla torta. Apriti a nuovi gruppi, non limitarti a ciò che già conosci – di solito eviti per paura di sentirti fuori luogo, ma considerato che dal 15 aprile Marte raggiungerà i pianeti in Pesci, ti renderai conto molto presto di cosa non fa per te. Non temere i confronti, fanno parte del gioco e ci aiutano a scremare, sul finire del mese avrai individuato le persone giuste da portare con te. Il 18 aprile sembra la giornata giusta per toglierti qualche peso dal petto, sicuramente ciò che dirai farà discutere.

La Luna Piena in Bilancia del 16 aprile si mostra come un momento in cui abbandonare le cattive abitudini che ti rallentano, forse anche perché sarai ispirato da queste nuove conoscenze, ma il vero plot twist per te arriva dal 30 aprile, con l’Eclissi Solare nel tuo segno. Prendi questo momento come una spinta verso la rinascita: ora puoi trovare e coltivare la versione più autentica di te, abbandonare il passato e abbracciare una nuova evoluzione. Non sarà una passeggiata, ma tira fuori la tua parte ribelle – non trattenerti.

GEMELLI – «Sollevati con nuove realizzazioni e connessioni»

Sei pronto a fare un po’ di pubbliche relazioni, Gemelli? Questo aprile parte con una Luna Nuova in Ariete il 1 del mese che sembra indicare la possibilità di creare nuove alleanze. Esci dalla comfort zone, cerca persone che siano di stimolo e sappiano ispirarti. Da principio potresti notare delle tensioni date dallo scontro di diverse prospettive, e forse sarà meglio allontanarsi dalle persone più ottuse, ma questo stimolo e discussione può essere un aiuto per mettere a fuoco i tuoi prossimi passi.

Come stanno andando quelle grandi ambizioni che sembravano impossibili? L’arrivo di Venere in Pesci dal 6 aprile potrebbe corrispondere con l’arrivo di nuove opportunità, magari date proprio dal tuo recente lavoro di networking. Ricorda solo che queste occasioni vanno notate e colte al volo, ma con la congiunzione tra Giove e Nettuno nelle prime settimane del mese sarà più semplice individuare dove c’è potenziale di crescita. Dal 15 aprile in avanti torni con i piedi per terra: l’arrivo di Marte in Pesci è uno schiaffo che ti aiuta a renderti conto dell’energia che devi mettere nei tuoi obiettivi per poterli realizzare.

Non per niente la Luna Piena in Bilancia del 16 aprile sembra corrispondere a un momento in cui salutare una parte di divertimento per poterti dedicare più attivamente ai tuoi progetti, ma potrebbe essere anche un momento in cui semplicemente lasciar andare la paura di essere giudicato. Una spinta importante arriva a fine mese con l’Eclissi Solare in Toro che punta il dito verso il bisogno di lavorare sulla tua salute mentale. Che tutta questa iper-attività del ti abbia portato ad esaurirti? È coltivando il tuo equilibrio mentale e interiore che potrai essere davvero performante nel raggiungere i tuoi obiettivi.

CANCRO – «Non farti spaventare dai conflitti, continua ad esplorare»

Questo mese, Cancro, ti voglio carico: già con la Luna Nuova del 1 aprile si nota il tuo desiderio di dare di più – sul lavoro, o verso i tuoi obiettivi in generale. Vuoi e puoi risaltare per la tua intraprendenza e non lasciarti intimorire dai momenti di incertezza tra il 4 e il 6 aprile, probabilmente legati ai tuoi investimenti o al dover regolare gli equilibri con persone con cui ti stai impegnando. Presto ti renderai conto che il motivo di questa tensione sta nell’incertezza e nell’inesperienza e, con l’arrivo di Venere in Pesci, sarà più allettante l’idea di studiare o esplorare nuovi percorsi. Giove e Nettuno uniti nello stesso segno per la prima parte del mese chiedono di fare nuove esperienze per aprire la mente, anche se dal 15 l’arrivo di Marte potrebbe portarti ad accorgerti di alcune incongruenze. Forse non riesci del tutto ad aderire a certe idee, oppure hai bisogno di più tempo per elaborare i nuovi insegnamenti.

Tutto questo movimento, tanto professionale quanto personale, può essere proprio quello che a metà mese, con la Luna Piena in Bilancia, ti porta a rivalutare la tua situazione familiare o abitativa. Pensa agli insegnamenti che ti ha trasmesso la tua famiglia, ce n’è qualcuno che ad oggi ti limita nel tuo percorso? Quanto sei attaccato al passato e quanto pesa sul tuo sviluppo attuale? Come puoi cambiare delle dinamiche tra le mura di casa per essere pronto a nuove sfide con basi più solide?

Occhio al 18 aprile, con Mercurio congiunto a Urano potresti ricevere notizie inaspettate da parte dei tuoi amici, oppure essere tu quello che consegna un messaggio che fa discutere – quanto meno avrai espresso la tua opinione. L’Eclissi Solare in Toro del 30 aprile sembra sottolineare di nuovo questo tema: hai bisogno di nuovi giri e conoscenze per poterti esprimere al meglio e questo momento sarà la spinta improvvisa che ti serviva per buttarti nella mischia.

LEONE – «Prenditi le tue ricompense, accetta i cambi di percorso»

Guarda un po’ più in là, Leone, potrebbero esserci tanti spunti. La Luna Nuova in Ariete del 1 aprile porta il tuo sguardo verso nuovi orizzonti: magari vuoi iniziare un percorso di studio per approfondire certi argomenti, trovare un mentore, oppure semplicemente programmare un viaggio e delle nuove esperienze che possano darti una nuova energia. In ogni caso, cogli questa ondata soprattutto a inizio mese, con l’unione di Giove e Nettuno è più palpabile una sensazione di abbondanza e con l’ingresso di Venere in Pesci potresti vedere i veri benefici dei tuoi sforzi e investimenti.

Sembrano particolarmente complesse le giornate tra il 4 e il 6 aprile, con Marte che incontra Saturno in Acquario è molto probabile un momento di confronto – e forse anche scontro – con il partner, ma dal 15 in avanti Marte entra in Pesci, sottolineando l’importanza della collaborazione. Ricorda solo che in ogni collaborazione il lavoro dev’essere a due vie – fai rispettare i tuoi limiti. Segnati anche il 18 aprile, giorno in cui Mercurio incontra Urano: potresti ricevere qualche notizia inaspettata sul lavoro, oppure trovare il coraggio di proporre un’idea inedita.

La Luna Piena in Bilancia del 16 aprile si prospetta un addio alla monotonia, lasciati indietro la vecchia quotidianità per poterne costruire una nuova alla luce delle esperienze fatte, ma il vero climax lo troverai con l’Eclissi Solare in Toro di fine mese. La fatica, alla lunga, ripaga: questo sembra il grande insegnamento che ti porti via da questo periodo, e con l’Eclissi sarà evidente il bisogno di un cambio drastico nella tua quotidianità e nei tuoi piani per poter cogliere nuove opportunità di sviluppo, tanto lavorativo quanto professionale.

VERGINE – «Le relazioni possono prendere forma, se riesci a fidarti»

È stato un marzo confuso, anche perché serve tempo per trovare un equilibrio in una relazione – di qualsiasi tipo. Tra la tendenza a idealizzare l’altra persona alla paura che possiamo provare a fidarci, prova a uscire da questo stallo con la Luna Nuova in Ariete del 1 aprile: l’occasione perfetta per passare sul piano più pratico e pianificare una collaborazione. In questo senso, stai investendo tempo, risorse ed energie per costruire un progetto condiviso. Potresti iniziare a vedere molto presto il potenziale che può esserci nella relazione: tra la congiunzione tra Giove e Nettuno e l’ingresso di Venere in Pesci nelle prime due settimane del mese c’è un maggior senso di unione, romanticismo, comprensione. Usa queste settimane per mettere a fuoco il senso profondo del legame che stai costruendo, ma ricordati di essere onesto con te stesso: stai partendo prevenuto? Stai proiettando esperienze passate su questa persona? O, all’inverso, stai idealizzando la situazione?

Dal 15 aprile Marte entra in Pesci, aprendo una fase in cui saranno sicuramente più evidenti i punti di disaccordo e sarà necessario imparare a lavorarci – insieme, s’intende. La Luna Piena in Bilancia del 16 aprile sarà un faro che ti aiuta a vedere quelle volte in cui non sei stato valorizzato, o in cui sei stato proprio tu a buttarti giù da solo: è l’occasione per uscire da quelle dinamiche mortificanti, cambiare il modo in cui ti approcci e gestisce anche a quello che hai, probabilmente unendo le forze con qualcuno.

Il 30 aprile Plutone andrà retrogrado e da quel momento sarà molto più chiaro se hai affrettato le cose o meno – ricorda che puoi sempre tornare sui tuoi passi se qualcosa non ti convince. Lo stesso giorno avremo un’Eclissi Solare in Toro: una spinta verso una nuova mentalità, data dal desiderio di conoscere o viaggiare, per uscire dalla monotonia e ripetizione sviluppando così il tuo punto di vista individuale.

BILANCIA – «Mentre le relazioni fioriscono, cambia la tua realtà»

Questo aprile inizia in due, Bilancia, con la Luna Nuova in Ariete del 1 aprile: prende forma una nuova dinamica in una relazione – romantica, lavorativa, d’amicizia. Osserva che tipo di incontri e proposte ricevi in quei giorni e non escludere che possano essere un pezzo arricchente della tua esperienza. Certo, potrebbero esserci dei momenti di disaccordo sulle reciproche intenzioni, soprattutto tra il 4 e il 6 aprile, ma sono proprio quelle occasioni che, se elaborate, ci permettono di far chiarezza.

In questo mese, comunque, vedrai la tua quotidianità finalmente prendere forma: con l’arrivo di Venere in Pesci dal 5 aprile le relazioni con i colleghi potrebbero sembrarti più oliate e semplici da gestire, forse anche perché hai imparato la dura lezione dell’equilibrare responsabilità e impegni. Hai appreso l’arte dell’ascolto e della comprensione, senza però ridurre il tempo per te, come rappresenta la congiunzione di Giove e Nettuno nello stesso segno per le prime settimane del mese. Tieni a mente questi insegnamenti per quando Marte farà il suo ingresso nei Pesci dal 15 aprile e sarà richiesto uno sforzo in più per portare a termine tutti i compiti richiesti.

La Luna Piena del 16 ti vede protagonista con un momento di realizzazione di quanto queste esperienze ti stanno cambiando. Forse è proprio la relazione instradata a inizio mese ad averti illuminato in un modo diverso, mostrando degli angoli che fino a quel momento restavano nascosti. Lasciati andare, con l’Eclissi Solare in Toro di fine mese vedrai un’accelerazione sotto il piano delle finanze e ti sarà forse richiesto di prendere una decisione importante in merito a un’investimento, forse proprio perché stai unendo le forze con qualcun altro.

SCORPIONE – «Riordina la tua vita per poterti godere il momento»

È il momento per fare un po’ d’ordine, Scorpione: nell’ultimo mese hai cercato un senso di spontaneità, attraverso la creatività o nuovi incontri, ma se hai percepito un costante senso di confusione, la Luna Nuova in Ariete di questo 1 aprile è il momento ideale per riprendere in mano le redini delle tue giornate. Ottimizza il tuo tempo in modo da tenere vivo uno spazio personale totalmente privo di filtri, organizza i doveri e gli impegni quotidiani in modo che questi siano sostenibili. Insomma, con questo nuovo set di abitudini sarà più semplice anche gestire le possibili tensioni in vista tra il 4 e il 6 aprile, probabilmente legate a una situazione di stallo in casa.

Questo aprile si prospetta comunque un mese ispirato per la presenza di Venere in Pesci dal 6 aprile, insieme alla congiunzione tra Giove e Saturno nelle stesse settimane: con una mente più aperta potrai esplorare profondamente la tua creatività trovando nuove chiavi per esprimerti e scoprire qualcosa di più su te stesso e cosa ti appassiona. Goditi questo flusso, non bloccarti finendo col giudicare il tuo operato. La Luna Piena del 16 aprile si presenta come una presa di coscienza delle tue ferite e blocchi personali da elaborare e, pian piano, lasciarti alle spalle. La priorità è sulla tua salute e il tuo benessere.

Occhio al 18 aprile, una persona con sui sei a stretto contatto potrebbe darti delle notizie improvvise, ma chissà che queste non andranno ulteriormente evolvendosi (e risolvendosi) durante l’Eclissi Solare in Toro del 30 aprile. Fine mese sarà il vero momento di confronto: una spinta in avanti per una partnership o una relazione che, per quanto tesa, saprà farti capire se può durare nel tempo.

SAGITTARIO – «Un modo di fare molto più autentico, mentre ti metti comodo a casa»

Questo aprile parte dinamico, Sagittario: con la Luna Nuova in Ariete del 1 aprile hai voglia di ritrovare un po’ di spensieratezza e divertimento, che sia dedicandoti a un nuovo hobby oppure facendo delle nuove conoscenze – perché no, anche romantiche. Attento solo alle giornate tra il 4 e il 6 aprile, in cui la difficoltà a trasmettere le tue idee potrebbe causare un po’ di tensioni. Non intestardirti, stai cercando di lottare contro un muro.

Intanto, però, è ora di dare forma a casa tua: dopo un mese trascorso alla ricerca di quegli elementi che per te compongono un senso di comfort e sicurezza, con l’arrivo di Venere in Pesci dal 6 aprile puoi provare a riportare quegli elementi concretamente nella tua vita invitando le persone giuste a far parte dei tuoi spazi. La congiunzione tra Giove e Nettuno è un momento di ispirazioni che può aiutarti a vedere che tipo di soluzione abitativa adottare per arrivare a quella ideale, ma non sottovalutare il transito di Marte in Pesci dal 15 aprile – tutti gli aggiustamenti che vuoi mettere in atto richiederanno uno sforzo in più, forse anche solo a livello organizzativo.

La Luna Piena in Bilancia del 16 aprile è un momento di socialità in cui la voglia di stare con gli amici è tanta, un momento di festa che potrebbe anche essere l’occasione in cui accorgerti di chi sono quelle persone che ti sono a fianco davvero. E dato tutti questi processi, sembra logico pensare che con l’Eclissi Solare in Toro del 30 aprile ti troverai a cercare un nuovo equilibrio nella tua vita quotidiana. Sarà necessario ristabilire le tue abitudini, anche alla luce di un bisogno di prenderti cura di te e della tua salute – a questo proposito, occhi aperti per eventuali notizie il 18 aprile.

CAPRICORNO – «Credi alle tue ispirazioni»

Un pensatore ha bisogno anche del contesto adeguato in cui lavorare, e in effetti in questo aprile ti dedicherai molto a coltivare i tuoi spazi più privati, partendo proprio dalla Luna Nuova in Ariete del 1 aprile. Magari hai intenzione di cambiare la tua situazione abitativa, oppure fare qualche aggiustamento a casa tua – questo è il momento ideale per prendere iniziativa e pianificare questo cambiamento che può aiutarti a dare una rinfrescata a spazi che ormai sembrano stantii. Un processo che ti richiederà un po’ di tempo e forse culminerà con la Luna Piena in Bilancia del 16 aprile: una fase in cui potresti sentire il bisogno di lasciar andare qualche responsabilità di troppo per poterti dedicare ai piccoli aspetti della tua quotidianità.

In questo aprile potresti vivere qualche momento di tensione tra il 4 e il 6, probabilmente legato a spese improvvise che richiedono un aggiustamento da parte tua, oppure semplicemente uno sforzo in più per evitare ritardi nei pagamenti. A parte ciò, questo sembra un mese molto ispirato: l’ingresso di Venere in Pesci dal 6 aprile parla di una fase molto poetica, in cui è più facile per te essere produttivo e far uscire la tua voce – che sia sotto forma scritta o orale. Cogli le visioni che elabori nella tua mente, soprattutto durante la congiunzione tra Giove e Nettuno nello stesso segno, perché potresti trovare delle idee illuminanti. Anche l’Eclissi Solare in Toro il 30 aprile sembra portare tematiche simili: il bisogno di trovare una voce autentica, coltivare le proprie passioni, sviluppare la propria creatività sono tutti elementi che saranno evidenti negli ultimi giorni di aprile. È un impegno che stai prendendo con te stesso, da portare avanti sul lungo termine, che potrebbe aiutarti anche a scioglierti da tutte le responsabilità di cui di solito ti fai carico e coltivare di più il tempo libero.

Occhio solo a Plutone che, andando retrogrado sul finire del mese nel tuo segno, potrebbe rappresentare dei ripensamenti rispetto i cambiamenti che stai facendo. Datti il tempo per sperimentare.

ACQUARIO – «Una nuova mentalità per generare valore»

Tieni gli occhi e le orecchie aperte in questo mese, Acquario, perché già dalla Luna Nuova in Ariete del 1 aprile potresti trovare tanti nuovi spunti a stimolare la tua mente. Questa prima parte del mese puoi passarla ad informarti e interagire con le persone riguardo le tue recenti scoperte. Potresti anche trovarti a riorganizzare i tuoi impegni – da una parte hai bisogno di tempo per approfondire le idee, dall’altra ti rendi conto dell’inutilità di alcuni processi. Ottimizza, anche perché non vuoi accumulare ulteriore sforzo che tra il 4 e il 6 potrebbe risultare in un’accesa discussione: avendo troppi pesi sulle spalle, sembra quasi che tu non riesca a riconoscere le vere intenzioni degli altri in questo frangente.

Intanto, l’ingresso di Venere in Pesci dal 6 aprile può rappresentare una crescita delle tue risorse, perché vieni premiato o perché trovi il modo di guadagnare qualcosa in più – a questo punto, potresti anche concederti una spesa che volevi concederti da un po’. Attento a non spendere più del dovuto, con la congiunzione tra Giove e Nettuno non vuoi darti limiti. Comunque l’arrivo di Marte dal 15 aprile in questo segno può riportarti con i piedi per terra: devi capire come impiegare davvero queste nuove risorse a disposizione, ma non farti prendere dalla fretta.

Con la Luna Piena in Bilancia del 16 aprile abbandoni definitivamente vecchi insegnamenti che ormai non possono più rientrare nel tuo approccio alle cose. È anche un momento in cui concentrarti su aspetti più concreti e quotidiani della tua vita – un passaggio obbligato sia per le notizie che potresti ricevere verso il 18, sia per l’Eclissi Solare in Toro. Questo evento che vivremo il 30 aprile è per te l’improvvisa necessità di sistemare la tua situazione abitativa: magari ti starai trasferendo, oppure semplicemente riequilibrando i pesi tra vita lavorativa e vita privata. In ogni caso, sarà fondamentale rendere chiaro il tuo ordine di priorità.

PESCI – «Attrai ciò che sei»

Partiamo dalle buone notizie, Pesci: questo aprile è un mese di profonda ispirazione e apertura spirituale che può portarti lontano. La cattiva notizia è che buona parte del lavoro dovrai farlo tu. Partendo in quarta con la Luna Nuova in Ariete del 1 aprile potresti avere a portata di mano nuove occasioni di guadagno: attingi a tutta l’energia di questo segno per farti valere e mostrare i tuoi punti di forza. La tua autonomia finanziaria è un tema importante per questo mese, che probabilmente culminerà con la Luna Piena in Bilancia il 16 aprile – occasione in cui potrai chiudere eventuali debiti nei confronti degli altri per tornare ad essere tu a capo delle tue risorse.

I giorni più tesi del mese saranno tra il 4 e il 6, con la congiunzione tra Marte e Urano ti trovi faccia a faccia con le tue difficoltà interiori. È forse il momento in cui ti rendi conto che il più grande ostacolo tra te e i tuoi sogni sono le tue insicurezze, attento a non cadere in dinamiche nocive di compensazione. Già dal 6 aprile, in compenso, Venere entra nel tuo segno: si apre una fase in cui hai un nuovo fascino anche agli occhi degli altri – sarà per via di quella congiunzione tra Giove e Nettuno nel tuo segno che ti accompagna verso un maggior senso di apertura e conoscenza spirituale di te stesso? Cogli questo momento per conoscerti al meglio, capire che cosa vuoi realizzare, chi vuoi essere – è solo sulla base di questo che potrai a tua volta attrarre il meglio per te. L’arrivo di Marte nel tuo segno dal 15 aprile è quella spinta in più che ti serviva, ma ricordati di trovare un modo per sfogare le energie in eccesso in quelle settimane.

Dall’Eclissi Solare in Toro che chiude il mese, però, non si torna più indietro: mentre tu ti trasformi, cambia anche il tuo modo di interpretare il mondo e gestire la tua quotidianità. Cambiano i messaggi che vuoi trasmettere, al punto che potresti anche chiederti se sei circondato dalle persone giusto – per questo sarà importantissimo trovare il tuo tono di voce, capire come vuoi comunicare, in sostanza.

