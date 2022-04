Oroscopo di Branko del mese di aprile 2022: fortuna per i segni d’Aria

Ariete – Focus sul cielo: buon compleanno a voi della seconda e della terza decade, accompagnati da Mercurio sintetico fino all’11, tornerà chiacchierone solo il 29, e dal Sole coraggioso fino al 20. Supporto anche dal vostro astro guida Marte, che vi terrà bordone fino al 15 con la sua vitalità e le sue velleità, mentre l’amante Venere mollerà l’osso già il 5, facendosi sentimentale ma chiusa in sé stessa. Sempre amichevole ma selettivo invece Saturno, immobile in Acquario, segno ribelle e avveniristico molto compatibile con il vostro. Ostilità? Soltanto da Plutone carismatico ma autoritario, come sempre in Capricorno allo zenit… e di lì non si schioderà per un bel pezzo!

Amore ed eros: l’amore non è e non sarà al centro dei vostri pensieri se non per leccarvi le ferite di una storia iniziata male e finita ancor peggio, oppure nata solo nella vostra fantasia. Drastica selezione anche sul fronte delle amicizie, dopo un vivace scambio di opinioni ciascuno torna sui propri passi, diradando, se non troncando del tutto la frequentazione. Con questi “chiari di luna” nasce la voglia di nuovi contatti: si comincia dai social commentando l’attualità sempre più complicata, con la speranza di incontrare persone sulla stessa lunghezza d’onda con cui instaurare un dialogo sereno e costruttivo. Sempre conflittuale per voi, indipendenti dell’Ariete e resi ancora più battaglieri dalle stelle della prima quindicina, il rapporto con l’autorità, sia essa impersonata da un membro anziano della famiglia, dal vicino spocchioso, o dai personaggi pubblici che con le loro scelte e il loro atteggiamento vi fanno saltare la mosca al naso.

Lavoro e denaro: rampanti sino a Pasqua ma non senza difficoltà, collaborare è un vocabolo sconosciuto a molti. Casomai tra colleghi si va avanti a invidie e piccoli sgarbi, tanto per sottolineare il potere personale. Più calmi dopo Pasqua almeno in apparenza, anche se i bollori nei confronti dell’autorità li avvertite ancora, solo nello stomaco però, senza trovare la forza o la voglia di attaccare briga tutti i giorni. Spese pazze come sempre, più di sempre, ma per vostra fortuna se il denaro esce dalla finestra, rientra facilmente dalla porta. Buon fiuto commerciale, ottime nel tempo libero anche la manualità e le capacità culinarie. Sport sì ma non competitivo, dalla corsa, alla pedalata, alla partita di calcio amichevole solo per tenervi in forma.

Salute e benessere: vitalità e atteggiamento mentale giovane, forse anche troppo rispetto alle candeline appena spente sulla torta nella prima quindicina. Le vacanze di Pasqua però anziché ringalluzzirvi vi appiattiscono l’umore, rendendovi più introspettivi e tranquilli rispetto alle linee guida della vostra personalità. Tra i fastidi accusati stanchezza, bruciore agli occhi e allergie, nulla di grave comunque, perché con la protezione celeste alle spalle potete dormire sonni tranquilli. Un buon integratore o un collirio faranno miracoli. Un po’ balzana l’alimentazione: consumate il vostro pasto troppo in fretta senza assaporarlo, ma fortunatamente siete troppo mobili e nervosi per rischiare di ingrassare, se avviene sarà solo dopo le cinquanta primavere.

Toro – Focus sul cielo: sempre rassicurante l’amico Plutone magnetico e autorevole in trigono, lo stesso vale per Giove generoso e Nettuno fantasioso in sestile. Quanto a voi e all’inquilino Urano, attraversate fasi di genialità alterne ad altre di nervosismo quasi folle. La causa non andrà addebitata solo a Saturno, pessimista e sprezzante sempre allo zenit in quadratura ma anche i suoi accompagnatori, Marte battagliero e ribelle fino al 15, quando finalmente cambierà registro alleandosi a Giove e Nettuno, preceduto anche in questo dall’amante Venere, che lo ha già fatto fin dal giorno 5. Calmo e preciso Mercurio nel vostro segno tra l’11 e il 29, raggiunto il 20 dal Sole, la stella del compleanno, che fa fiorire le rose, i più bei fiori di stagione

Amore ed eros: più che d’amore questo mese di parla di tenera amicizia, magari con risvolti passionali: qualche confidenza intima, spumantino goduto in terrazza e… scatta la passione selvaggia, sia pure magari solo per una notte o due! “L’amore vien viaggiando” sentenzia qualcuno, eventualità auspicabile dalle vacanze di Pasqua in poi, nulla di strano in zona compleanno regalarsi un viaggetto, lo facevano anche gli antichi re per propiziarsi un anno felice. Fondamentale in qualsiasi relazione il dialogo, anche con familiari anziani rigidi come barre d’acciaio. Sui social o di persona di gente ne incontrerete a gogò, con tante cose da raccontarvi, progetti da scambiarvi e idee da coltivare e diffondere insieme. Tutte controcorrente naturalmente, Urano contestatore nel vostro segno fa sentire con forza la sua voce.

Lavoro e denaro: tasto dolente del momento, anche se in fatto di costanza, serietà, originalità e logica non avrete nulla da imparare, casomai da insegnare agli altri. Non sempre però, la prima quindicina vi vedrà sbadati, forse in fase riflessiva come la gallina in attesa di fare l’uovo. Lo farete anche voi attorno a Pasqua, decidendo finalmente di giocare a carte scoperte. Buone probabilità nelle ultime settimane per un avanzamento di carriera o un nuovo lavoro, ma sappiate che nulla vi sarà regalato, vi toccherà lottare con unghie e denti guadagnando il meritato successo centimetro dopo centimetro. Vita tutt’altro che facile con un capo rigido e intransigente, per giunta impositivo, proprio il carattere che collide col vostro bisogno di autonomia e libertà personale. Qualche scaramuccia anche tra colleghi, tenuta comunque a freno dallo spirito collaborativo e dal bisogno di pace che aleggia nell’aria. Sarà la Pasqua o gli eventi europei, ma sta di fatto che le battaglie non sono e non saranno nelle vostre corde. Spese per una vacanza appagante solo a metà, converrà attendere l’ultima settimana con un clima più piacevole e meno gente in giro, evitando accuratamente la Pasqua che manda a spasso mezzo mondo. Piccoli contrattempi in bici o in monopattino, rischi più seri in auto per gli amanti della velocità e quand’anche non danneggiaste voi stessi o la vostra vettura, una multa salatissima verrebbe comunque a incidere sui vostri risparmi. Tra gli hobby del momento passeggiate, lettura, bricolage e giardinaggio. Adesione sempre entusiastica anche alla tecnologia, ma l’attività sportiva e la competizione preferite lasciarle in giacenza ancora per un po’. Poi perché stravolgersi di fatica quando se ne può fare a meno?

Salute e benessere: emicrania, tipico disturbo primaverile, non risparmierà nemmeno voi, soprattutto nelle settimane che precedono il compleanno, le più difficili dell’anno, affermano gli esoteristi che di passaggi e prove interiori se ne intendono parecchio. Mal di schiena per chi lavora otto ore di fila ingrugnato davanti al computer, ma anche di nervosismo, stanchezza oculare e allergie, da non confondere con i sintomi del covid… su cui comunque non converrà abbassare la guardia. Fastidiosi insonnia e spasmi muscolari, purtroppo non perderete anche peso, soltanto serenità.

Gemelli – Focus sul cielo: pochi amici veramente forti e sinceri per voi, che a parte Mercurio, simpatico e chiacchierone, nel vostro segno solo dal 29, potete contare sul sestile polemico che vi regala dall’Ariete solo fino all’11, mentre il Sole che lo accompagna vi rimarrà amico fino al 20, incoraggiandovi a battervi per le vostre idee. Ugualmente combattivo Marte, controcorrente in Acquario fino al 15, mentre la sua bella Venere manterrà il suo stile originalissimo solo fino al 5, pii nell’amico Acquario rimarrà solo Saturno, con le sue dritte filosofiche, le sue critiche, il suo rigore logico. Pesante da sopportare sì ma utilissimo, soprattutto ora che vi ritrovate con Giove e Nettuno eccessivi e fantasiosi allo zenit, pronti a farvi perdere la Trebisonda e a farvi deragliare dal percorso prestabilito

Amore ed eros: più che una realtà l’amore sarà un sogno da cullare, una meta da inseguire e per la quale curare l’aspetto e modulare i vostri atteggiamenti perché risultino graditi a tutti. In fatto di incontri non si sa mai, magari potreste trovarvi faccia a faccia col principe o la principessa della vostra vita senza saperlo… Insomma meglio portarsi avanti! Una cosa è certa, in fatto di ambizioni amorose guarderete molto in alto, incapaci di accontentarvi di un “proviamoci e poi si vedrà”, insomma o tutto o niente, straordinariamente rigidi e determinati rispetto al vostro carattere di regola duttile e possibilista. Più facili, specie nella prima quindicina, i rapporti con i familiari, specie con la frangia maschile da cui potreste ricevere aiuti consistenti, anche d’ordine pecuniario. Vivacità e nuovi incontri anche sul fronte delle amicizie, ma soltanto nelle prime settimane, dopo Pasqua, in controtendenza con l’esplosione primaverile, vi sentirete propensi a lunghe e solitarie riflessioni. L’unica differenza con l’inverno sarà che anziché davanti al caminetto, le farete camminando nella natura come fanno i praticanti zen e gli antichi monaci dei monasteri girando tutt’attorno al loro chiostro. Passioni segrete che starete ben attenti a non rivelare, tuttavia qualcosa potrebbe trapelare in un momento di collera o dopo il bicchierino della staffa particolarmente abbondante.

Lavoro e denaro: prima di tutto un bel sospiro di sollievo che tirerete sapendo che il vostro gruzzoletto è al sicuro. Sui mercati azionari tutto dipende da mosse e decisioni dell’est, ancora oscure per la verità nonostante i titoli speranzosi sui media, più contraddittori di quanto non vorreste! Per quanto vi riguarda il rapporto con l’estero sembra complicato e in buona parte ostruito da difficoltà contingenti. Certo, adorate viaggiare per lavoro o per piacere, ma non in questo momento che a pelle avvertite come minaccioso. Ottime invece le possibilità di carriera o almeno per chi è in cerca di un nuovo lavoro più appagante e meglio remunerato. In tal caso converrà agire nella prima quindicina, dopo Pasqua la velocità d’azione tende a rallentare e anche le possibilità sul vostro palcoscenico si diradano raggiungendo una fase di stallo. Sul fronte scolastico meglio attivarsi prima di Pasqua prendendosi le ultime settimane per riposare sugli allori, prima dello sforzo finale. Soprattutto nello studio infatti non sarete regolari ma procederete a sbalzi, tra momenti di euforia alterni ad altri di totale pigrizia, contando comunque su una fortuna sfacciata che in effetti sul piano delle realizzazioni vi assiste per davvero. Nuovi interessi artistici e spirituali, ispirazione e creatività terranno banco a discapito dell’informazione culturale e dell’attività manuale dove vi siete sempre considerati con ragione veri draghi… non questo mese però, preferirete sentirvi asceti.

Salute e benessere: ottima salute, migliore fino a Pasqua quando dopo una vacanza movimentata avvertirete una spiacevole sensazione di stanchezza, aggravata dalle allergie di stagione, punto debole del vostro segno. Nel mirino dunque naso e sistema respiratorio, ma anche pelle e capelli che reclamano più coccole, ma soprattutto il fegato del quale, tra un happy hour e una bicchierata tra amici state abusando un po’ troppo: non aspettate che si ribelli, frenate per tempo. Moderazione anche con le scarpinate, le gite in bicicletta, gli sporti impegnativi: il rischio di capitomboli si farà più consistente verso fine mese.

Cancro – Focus sul cielo: amicizie e inimicizie planetarie alla pari per voi, con vari cambiamenti destabilizzanti per il vostro carattere ipersensibile e bisognoso di calma e sicurezza. Immutabilmente contrario Plutone autoritario all’opposizione, mentre il Sole e Mercurio, irritati e irritanti allo zenit in quadratura, rispettivamente il primo fino al 20, il secondo tra l’11 e il 29, decidono di allearsi con Urano in sestile regalandovi giornate dinamiche e incontri piacevolissimi. Amicizia smaccata anche dal grande Giove e dal suo amico Nettuno sempre in Pesci, segno Acquatico e sognatore in trigono al vostro, ai quali si aggiungono Venere romantica a partire dal 5 e Marte idealista dal 5

Amore ed eros: periodo splendido per l’amore e anche se il partner è geloso e brontolone lo vedrete con gli occhi del cuore: bello come un dio, dolce come una fragola di primavera. Ad annebbiarvi la vista un dolcissimo sentimento, con un dolcissimo mix di tenerezza e passione, ancora più evidente nella seconda quindicina. La sorpresa nell’uovo di Pasqua potrebbe essere un incontro fatale, oppure un amore che rinverdisce all’improvviso come un albero secco che miracolosamente rimette le foglie. Cuore felice per tutto il mese, particolarmente da Pasqua in poi, quando il sentimento trova la sua controparte in un erotismo disinvolto e godurioso. In famiglia si parla parecchio, ma senza litigare, un piacevole e leggermente acceso confronto di opinioni, ancora più caldo e fertile tra amici, con qualche scintilla innovativa che mette ali alla vostra fantasia. Voglia di un quattro zampe da accogliere con amore nei panni di un migliore amico, oppure desiderio per un pargoletto che ancora non c’è… ma anche quando arriverà troverà nel pelosetto un compagno di giochi ideale. Nuovi contatti conosciuti di persona o in rete, allargare il vostro giro vi aiuterà a farvi opinioni creative e più aperte sul mondo, allungando notevolmente il vostro raggio di pensiero e azione.

Lavoro e denaro: socio e interlocutore tostissimo che darà parecchi punti alla vostra già non brillante dialettica, non siete chiacchieroni e non lo siete mai stati, piuttosto pensatori introspettivi e artisti intuitivi: a ciascuno i propri talenti e le proprie chances! Ecco perché il fronte finanziario non sarà tra i migliori e volendolo paragonare a un seme delle carte non saranno certo cuori o quadri, piuttosto picche, sinonimo di complicazioni e iniziative deludenti! Più fortunati i viaggi, doppiamente se effettuati per piacere o cultura, Pasqua fuori città sarà meravigliosa, perciò potendo prendetevi qualche giorno di ferie in più e godetevela: dopo tutte le tensioni degli ultimi mesi avete bisogno di staccare la spina e contemplare la natura verde fucina di idee nuove e programmi risolutori. In fatto di progettualità poi questo mese andrete fortissimo, colloquiando amabilmente con i vostri capi che, ecco la sorpresa nell’uovo, non solo vi ascolteranno, ma giungeranno a darvi retta arrogandosi naturalmente almeno tre quarti del merito… altrimenti che razza di capi sarebbero? Rapporto complice e collaborativo anche tra colleghi, siete quasi amici, al punto da sentirvi anche nel weekend o addirittura mettere in pista una vacanza insieme. Alla grande gli studi e soprattutto gli esami universitari superati con una disinvoltura davvero insolita per tipi emotivi come voi. Studiare in gruppo vi fa davvero bene, insegnandovi a vincere l’atavica timidezza. Tra le attività ludiche, oltre alle passeggiate nel verde e le visite a mostre d’arte e antichi borghi, sì al kitesurf e all’aquagym, preziosa anche per mantenervi in linea. Quanto a cucina e giardinaggio, ai primi posti tra i vostri pallini, seguendo i consigli di amici le vostre creazioni faranno furore: applauso garantito.

Salute e benessere: se i malanni cronici ci sono continuerete a sentirli con forza almeno per quindici giorni, poi lentamente allenteranno la presa: mal di schiena, emicrania, bruciore agli occhi, prodotto dalla digestione difficile e dalle intolleranze, grandi incriminate le fragole. Mitridatizzandovi quasi fossero arsenico, come facevano i contadini della Carinzia, piano piano riuscirete a gustarne almeno qualcuna, senza più incorrere nel fastidioso eritema. Contro la tendenza al gonfiore, più frequente contro i primi caldi e per chi in cucina abbonda con il sale, tè verde a gogò e fresche insalatine capitanate dal tarassaco e dalla cicoria. Passeggiate e pedalate vi aiuteranno a sgonfiare, ma il passo successivo sarà sostituire il sale con le spezie, favoloso il dragoncello che ne adempie egregiamente le funzioni al riparo da risvolti negativi.

Leone – Focus sul cielo: mese diviso a metà, come la mela di Biancaneve: la parte più gustosa, quella rossa, ve la regalano il Sole coraggioso e impulsivo fino al 20 e Mercurio dinamico e sportivo in Ariete fino all’11 e in Gemelli dal 29 in poi, ugualmente simpatico prima in trigono poi in sestile… peccato che nel periodo intermedio, trascorso in Toro, non lo sia altrettanto, così come non lo sono il Sole, pesante e abitudinario dal 20 in poi e Urano, sempre in Toro allo zenit, che come sempre tenta inutilmente di esercitare l’autocontrollo ma con scarsi risultati. Ostilità smaccata anche da Saturno, algido e severo all’opposizione, in combutta con Venere, controcorrente fino al 5, e con Marte rivoluzionario e polemico fino al 15, quando finalmente entrambi si placano

Amore ed eros: ahi ahi, momenti difficili per la coppia, ammesso che ci sia ancora, i temporali di primavera sono i più laceranti e distruttivi, soprattutto quando nella dialettica a due entrano in scena, non richiesti, anche i pareri di genitori e suoceri, capaci solo di allargare il conflitto. Tempo di rottura dunque? Probabilmente no, perché anche stavolta volendo ci si mette una pezza, di più, “dopo aver toccato il fondo – dice il proverbio – non si può che risalire”, infatti grazie alla controspinta l’intesa inizia una lenta ripresa, inizialmente silente e interiorizzata, poi via via sempre più manifesta. Parlarne vi darà sollievo e nuove speranze, la sorpresa nell’uovo sarà una colomba della pace con le penne rosa acceso però, come l’amore! Contesto ideale per darvi una seconda possibilità una vacanza in un luogo tranquillo tutto natura, arte e bellezza. La vibrazione ambientale incide sull’umore restituendogli serenità.

Lavoro e denaro: urticanti gli affari ancora scossi dagli attuali eventi internazionali, oggi su domani giù, tra speranze di ripresa e amare delusioni. Ecco perché sul fronte lavorativo siete così nervosi, soprattutto se il vostro ruolo implica decisioni estemporanee dove il margine d’errore si fa sempre più alto, pena la vostra credibilità e magari anche la carriera. Ben investito, il vostro gruzzoletto tiene e in barba a qualche attimo di fibrillazione, almeno per quanto riguarda i risparmi professionali potrete dormire sonni tranquilli. Felice anche un viaggetto, purché limitato alla prima quindicina, dopo Pasqua bisognerà tirare i remi in barca e lottare con unghie e denti per mantenersi un posto al sole. Raccomandato lo sport purché non estremo, tra alpinismo, corse in moto o altre specialità intriganti ma rischiose almeno per questo mese dovreste metterci una pietra sopra, inutile rischiare la pelle per divertirsi. Anche al volante, specie nella prima quindicina, la prudenza non sarà mai troppa! Bene gli studi concentrando interrogazioni ed esami prima di Pasqua, dopo, causa assenze o una smaccata antipatia nei confronti del docente, i risultati non sarebbero più così brillanti.

Salute e benessere: tra i malanni più frequenti indolenzimenti alla colonna, punto debole del segno, tachicardia e sbalzi pressori, tutti effetti di questa primavera altalenante. In gioco entrano anche l’insonnia, il bruciore agli occhi, le allergie respiratorie e gli svarioni ormonali, specie se, come direbbe Dante, vi ritrovate nel mezzo del cammin di vostro vita… Fondamentale sapersi rilassare con la meditazione e la respirazione yoga, anche il nuoto e l’aquagym faranno miracoli sul vostro umore, troppo su di giri in un contesto socio finanziario già piuttosto urticante. Mettetevelo bene in mente: con o senza scettro i vostri scatti di nervi non convincono nessuno!

Vergine – Focus sul cielo: quanti astri contro di voi ma non così ostili come potreste immaginare: vero, all’opposizione in Pesci vi ritrovate Nettuno confusionario e Giove esagerato, raggiunti il giorno 5 da Venere esageratamente romantica e il 15 da Marte, fanatico nelle proprie opinioni. Contrarietà ma di brevissima durata anche da Mercurio pettegolo in quadratura solo il 29 e il 30, prima però a partire dall’11 lo avrete per amico, pronto a darvi buoni consigli e a mettere in ordine le vostre cose, in perfetta sintonia con il Sole, attivo in Toro dal 20 in poi, con Urano (qui amante dei cambiamenti ma su tempi lunghi), e con Plutone alchimista in Capricorno, che ancor più lentamente trasforma le cose dall’interno

Amore ed eros: periodo felicissimo, l’unico problema potrebbe venirvi dal quattro zampe, se anzianotto pensate con terrore al momento in cui vi dovrete salutare mentre lui passerà il ponte dell’arcobaleno per entrare nel paradiso dei bau. Ansia inutile, con un buon integratore i dolori alle zampe spariranno e anche il suo tono psicofisico migliorerà notevolmente, insomma il vostro vecchione potrete godervelo ancora per un bel pezzo… dunque state sereni e godetevi questa meravigliosa primavera, splendida almeno per quanto vi riguarda. Alla grandissima il fronte del cuore, super nella prima quindicina ma molto interessante anche nella seconda, dove al sentimento farà da contrappeso un gioco erotico piuttosto vivace e trasgressivo, insolito per tipi morigerati come voi, ma… una volta provata quant’è dolce la marmellata ne farete scorpacciate infilando direttamente le dita nel vasetto! Intesa perfetta nel corpo e nell’anima, parlerete molto e sempre insieme farete tante cose, bei viaggi anche, fondamentali per segnare il confine tra un periodo grigio e un altro rosato. Era ora! Dichiarazioni a sorpresa, magari anche una proposta di convivenza o matrimonio per chi è ancora per conto suo ma, tentato dalla nuova esperienza risponderà sì con entusiasmo. Qualche patema in più per i vostri figli, destabilizzati dalla lunga pandemia e dall’attuale situazione mondiale non certo brillante: i ragazzi non dichiarano l’inquietudine ma gli lavora dentro, manifestandosi solo di tanto in tanto con atteggiamenti incomprensibili.

Lavoro e denaro: fonte di preoccupazione, soprattutto nella prima quindicina tra agitazioni sindacali e malumori col vostro staff. Poi, specie se vi occupate di affari o lavorate a contatto col pubblico, la vostra gentilezza ed empatia avranno la meglio sulle condizioni attuali non esattamente favorevoli. Movimenti positivi che avranno dell’incredibile nei vostri investimenti, benone anche i viaggi sia per affari con effetto sorpresa, sia per piacere. La natura è la grande consolatrice, la vostra terapeuta preferita, l’ispiratrice dei vostri talenti e ogni volta che vi ci immergete ne uscite rinnovati e molto più sereni. Poco bricolage per voi questo mese, compensato se ne avete occasione dal giardinaggio, una delle vostre passioni, il pollice verde fa parte del vostro segno così come l’attenzione all’ecologia e lo sdegno per i soprusi al riguardo, ai quali reagite con forza con polemiche sui social e agguerritissime manifestazioni di piazza.

Salute e benessere: nella prima quindicina chiamatelo pure malessere e risponderà, tra stati infiammatori, emicranie e dolori articolari vi sentirete vecchietti in età pensionabile anche se non avete ancora aperto la prima anta. Poi con Pasqua e l’ulivo della pace accordi e armonia anche tra corpo e mente, dunque più serenità, bellezza ed energia. Molto a riguardo farà l’ambiente che vi circonda, in particolare le relazioni con gli altri, tra persone pacifiche che vibrano sulla stessa lunghezza d’onda farete in fretta a riprendervi, ma se qualcuno attacca briga senza motivo anche la vostra tensione tornerà a farsi sentire con episodi con spiacevoli episodi di tachicardia e tensione nervosa. Indispensabile per rivitalizzarvi non solo le consuete vitamine, non quelle chimiche in vendita dal farmacista però, prendetele piuttosto dal piatto, meglio ancora se coltivate nel vostro orto e rigorosamente bio. Sì agli sport ma moderati, niente azzardi, guide spericolate o scalate estreme, sì invece alla bicicletta, al trekking o all’aquagym. Per il sub fortunatamente è ancora presto, a meno che le vacanze di Pasqua non ve le godiate a basse latitudini, niente immersioni però e cautela anche nei confronti della fauna marina. Un po’ più in carne allo specchio, fatto che prenderete subito tragicamente, senza avvedervi del fatto che un paio di chili in realtà donano alla vostra figura, rendendola più morbida e armoniosa. Migliorano anche pelle e capelli, uno sguardo intrigante vi farà più charmant.

Bilancia – Focus sul cielo: a parte l’autoritario Plutone, ormai in quadratura da anni, poche le ostilità che vi toccano da vicino: più precisamente il Sole in Ariete, sincero fino rivelarsi impietoso fino al 20 e Mercurio polemico, che lo accompagna fino all’11 salvo poi dichiararvi amicizia dal 29, quando passa in Gemelli, in segno d’Aria in trigono al vostro. Trigoni anche dal vostro astro guida Venere ma solo fino al 5 e dal suo amante Marte fino al 15, ancora originali e indipendenti in Acquario, segno che ospita anche l’amico Saturno, filosofico e selettivo, proprio come piace a voi. Non piantate grane, ma su quel che volete avete sempre idee ben chiare!

Amore ed eros: una piccola crisi può starci, specie nella prima quindicina tra preoccupazioni per il comportamento dei vostri ragazzi contrario alle regole e ai principi che avete tentato di trasmettere loro, vanamente a quanto pare… Invece no, date loro più tempo, l’età difficile parla solo in termini contraddittori e trasgressivi, ma passerà anche questa! Cuore in subbuglio soprattutto per chi dopo una serie di litigi ha deciso di troncare una relazione a cui ammette di non essere più così interessato come nella fase iniziale. Se però dopo la famosa pausa di riflessione vi accorgete di provare per il partner sentimenti ancora freschi e autentici rilanciate: sarà un successo, magari addirittura culminante in una proposta di convivenza o matrimonio, l’anello mettetelo direttamente nell’uovo di Pasqua come sorpresa, opera di un fine pasticcere. Sì, per le cose importanti si può anche spendere, non solo denaro, ma anche energia e un filo di faccia tosta, quasi comico dopo un bye bye plateale un ancor più plateale bacio d’amore. Quanto alla famiglia con i soliti genitori o con i suoceri brontoloni il pranzetto domenicale diventa un supplizio, cercate e trovate buone ragioni per disertare con la scusa dell’aria di campagna che fa bene ai bambini, purché i vecchi non tentino di venire con voi… per un godurioso pic nic. A proposito di cibarie, se l’atmosfera è perturbata evitate di rovinare il pranzetto di Pasqua con i soliti discorsi sulla politica e la finanza, causa di disaccordo e di digestione faticosa per tutti. Unico veramente giocoso e sempre adorabile il quattro zampe, se in famiglia c’è già un ospite trattato come un principino, ad accogliere una new entry inizialmente sarete un po’ perplessi, ma poi accorgendovi che tra i due fratellini si sta creando un bellissimo affiatamento sarete contentissimi della vostra scelta: otto zampe sono meglio che quattro!

Lavoro e denaro: piatto forte questo mese, magro e poco sapido per chi lavora in proprio e più che successi oggi miete grane. Diversamente va per i dipendenti da grande aziende che, in barba ai pronostici allarmistici, possono contare su un posto fisso con stipendio adeguato. Stesso discorso anche per le piccole società, col socio discuterete parecchio, salvo poi trovarvi in perfetto accordo, anche sulla gestione del capitaletto che contrariamente al sentire comune farà un bel salto di qualità. Beati voi! investimenti proficui per chi avrà il coraggio di osare: “chi non risica non rosica” sentenzia il proverbio con ragione. Fortuna al gioco? Così, così, la prima volta si può anche vincere, la seconda pareggiare, ma la terza rischierete di perdere irrimediabilmente il guadagno appena ricevuto! Poco primaverili gli hobby del momento, forse indotti dai venti di guerra: giochi di strategia con i vostri pupi, scacchi, battaglia navale… oppure gli scacchi che aguzzano l’intelletto, insegnano l’arte della concentrazione e della pazienza. Non siate frettolosi, anche i lavori nell’orto e in giardino reclamano calma e tranquillità di spirito. Qualche dubbio sull’opportunità di ristrutturazione del vostro stabile, il bonus 110 non vi convince, procedete con i piedi di piombo.

Salute e benessere: a parte i malanni cronici o di origine autoimmune potrete dichiarare senza mentire di stare benone. Un medico attento per i vostri malesseri troverà il rimedio giusto, candidandovi, se non a una guarigione definitiva, almeno a un’ottima remissione. Testimone di questo miglioramento lo specchio, dove il vostro viso appare meno tirato e molto più giovane. Anche gli occhi brillanti e il sorriso fanno la differenza, in più gli abiti primaverili leggeri e colorati vi stanno davvero bene! Sì dunque a tutti gli sport en plein air, evitando le specialità più pericolose ed estreme, al momento siete ancora troppo stanchi e distratti per rischiare capitomboli che lascerebbero segni tangibili. Benessere e armonia si riconquistano per gradi e anche la loro sorellina minore, la bellezza vi accompagnerà ben volentieri sui sentieri primaverili di questa ritrovata giovinezza. Pesante alla pioggia di ciliegi in fiore, una nevicata che copre i problemi con uno spesso strato di petali profumati… “Carpe diem” dice il filosofo.

Scorpione – Focus sul cielo: poche amicizie e molte conflittualità, meglio partire dal nero dunque per arrivare al bianco, proprio come fanno gli alchimisti: i nemici più agguerriti, Urano geniale ma isterico all’opposizione, raggiunto tra l’11 e il 29 da Mercurio, e dopo il 20 anche dal Sole abitudinario. Sempre conflittuale anche Saturno bacchettone e inibitore in quadratura, accompagnato ancora da Venere trasgressiva fino al 5 e Marte ribelle e controcorrente fino al 15. Poi entrambi gli amanti del mito cambieranno registro passando in Pesci, segno Acquatico grande amico del vostro già abitato da Giove generoso e Nettuno immaginifico. Amicizia ormai scontata anche dal vostro astro guida Plutone, sempre autorevole in Capricorno in sestile

Amore ed eros: situazione complicata, soprattutto per voi gelosi che non parlate dei vostri sentimenti ma li lasciate trasparire dagli sguardi assassini e dagli atteggiamenti da investigatore. Attenti, il partner si potrebbe irritare parecchio e allora toccherà a voi chiarire rassicurandolo con un’analisi dettagliata delle vostre emozioni. Effettivamente belli e profondi, la traccia nell’anima lasciata dal passato, magari sono ricordi d’infanzia o amori finiti male, ma non è detto che quando va male una volta debba andar male anche una seconda: giusto? Forti le tensioni familiari soprattutto nella prima quindicina, per i single e i giovani ancora in casa con i genitori saranno battaglie quotidiane: troppo diverso il modo di pensare e intendere la vita, il tutto però espresso in toni troppo forti e battaglieri. Di guerre in Europa ce ne sono già abbastanza, non è il caso che vi ci mettiate anche voi. Se invece i “vecchietti” siete voi, alle prese con giovani virgulti, ovvero la vostra prole, nei loro confronti sarete tenerissimi, soprattutto se si tratta di bimbi piccoli, concretizzazione di un sogno accarezzato da tempo. Cicogna in arrivo per chi l’erede lo sta ancora aspettando tra felicità e apprensione, allegria anche dal quattro zampe giocherellone, dispettoso finché si vuole ma così adorabile! E per i single incalliti? Novità dolcissime come le fragole di primavera anche per loro, l’incontro fatale bussa alla porta, non solo sentimento però… anche l’eros vuole la sua parte.

Lavoro e denaro: un buon momento, ancora un po’ complicato per gli affari e per tutte le scelte pregresse, ma la creatività riprende piede con forza, tra soci si superano divergenze e con i colleghi rispolvererete la complicità e lo spirito collaborativo che sembrava finito nel dimenticatoio. Le difficoltà maggiori riguarderanno chi lavora in proprio, costretto dalle bollette a ridurre drasticamente la produzione, pensando addirittura alla chiusura. Provate a tener duro con un prestito o il supporto di famigliari e amici, sui bonus statali invece non contateci, il vento cambia troppo in fretta per farci affidamento. Trattative in corso d’opera con risvolti a sorpresa, qualcuna va in porto più velocemente, qualcun’altra cambia bruscamente direzione ma in compenso apre dialoghi alternativi e nuove prospettive che val la pena di sondare. Creatività prepotente anche sul fronte dell’hobbistica: dalla fotografia alla pittura, dalla musica al ballo cercherete vie espressive vecchie e nuove, purché in sintonia con la vostra anima. Stop alla tristezza tipicamente invernale e all’ansia soverchiante, l’arte sarà la vostra valvola di sfogo e la farfalla in volo verso nuove opportunità.

Salute e benessere: mal di schiena ed emicrania i problemi del momento, strano soffrire di dolori articolari in primavera, ma dopo una scarpinata o sforzi fisici particolarmente intensi, magari per trasportare colli pesanti o effettuare lavori di ristrutturazione in casa, il rischio di sentirsi letteralmente spappolati sarà piuttosto alto. In compenso se il lato fisico sarà un po’ sottosopra, col sistema nervoso sempre in allerta e il sonno disturbato da brutti sogni e risvegli di soprassalto l’anima volerà leggera verso nuovi orizzonti. Negli scritti dei filosofi e nel colloquio col maestro interiore troverete quella pace che i politici non riescono a raggiungere, voi invece sì. Il vostro segreto? Cambiare radicalmente prospettiva. Un filo di prudenza alla guida non farà male a nessuno e lo stesso vale per chi, per hobby o divertimento, maneggia oggetti pesanti o utensili taglienti, anche in cucina emulare il cuoco cinese col coltellaccio di ceramica non è facile come sembra. Tagliando le carotine attenti a non fare a fette anche le vostre dita! Capitomboli sempre all’ordine del giorno, il tacco 12 sarà sexy ma decisamente inadatto a chi va sempre di fretta.

Sagittario – Focus sul cielo: super trigono di Fuoco quello donato dal Sole idealista e battagliero fino al 20 e da Mercurio sportivissimo fino all’11, peccato che poi il 29 ripensandoci non solo non vi sosterrà, ma dai Gemelli comincerà addirittura a darvi contro, destabilizzandovi le idee tra incertezze e chiacchiere fastidiose. Ambiguità anche dal segno amico dell’Acquario, dove l’unico duro e pure rimarrà Saturno, saggio e filosofico come sempre, mentre Venere e Marte, lei il 5, lui il 15, vi volteranno le spalle per passare in Pesci, segno immaginifico in quadratura al vostro, che già ospita Nettuno sconclusionato e Giove eccessivo, entrambi in quadratura

Amore ed eros: famiglia dolce e accogliente, soprattutto lo zoccolo più maturo, quello che vi ha cresciuti trasmettendovi quei valori che sono diventati i pilastri della vostra vita. Qualche frizione in più con parenti o vicini, in realtà motivate da sciocchezze, ma questo lo capirete solo dopo un litigio, col rischio di rovinare i rapporti almeno per qualche tempo! In momenti più dolci con il partner e i vostri ragazzi, si chiacchiera e ci si scambiano opinioni e informazioni in tono pacato e sempre con il sorriso sulle labbra. L’ottimismo del vostro astro guida Giove permea la vostra vita diffondendosi nell’ambiente, in pratica vi comportate come un cristallo che assorbe le perturbazioni e trasmette attorno serenità. Quattro zampe dispettoso ma così carino che gliele perdonate tutte e da come agita la coda o vi guarda malizioso, sembra aver capito il gioco, che ripeterà come il comico con il suo numero di punta.

Lavoro e denaro: finanze al sicuro e per tipi dalle mani bucate come voi questa sì che è già una grande notizia. Attenti però a non lanciarvi in affari per i quali non siete tagliati: l’interlocutore, modello lupo di cappuccetto rosso, vi farebbe in un sol boccone! Buone notizie per chi intende acquistare o ristrutturare un immobile a costi vantaggiosissimi. Ugualmente promettente, per un brevissimo periodo, le visite al gioco, il biglietto vincente lo troverete nell’uovo di Pasqua ma non illudetevi di aver trovato le miniere del Klondike.

Salute e benessere: strano ma vero per voi sportivissimi ritrovarvi con un ginocchio indolenzito o un piede fuori uso, segno che in palestra o in trekking avete tirato troppo. Nulla di grave comunque, un po’ di riposo vi rimetterà subito in sesto, la salute è ottima e a parte questi piccoli incidenti di percorso non presenta particolari problematiche. Tutt’al più da sorvegliare il fegato, secondo la medicina cinese sempre delicato in primavera, doppiamente per voi teleguidati dall’astro guida Giove che, a detta di Paracelso, è il guardiano del fegato. Logico ragionamento: il pianeta più grande si occupa del più grosso e pesante dei nostri organi! Sì al movimento, purché moderato, la ginnastica vi fa sempre un gran bene, sia che riguardi il corpo, sia la mente, dunque dalla palestra, alla lettura, fino alle parole crociate, saranno più che divertimento, veri toccasana!

Capricorno – Focus sul cielo: periodo ambiguo questo aprile per voi, con le stelle che nei vostri confronti cambiano idea ogni cinque minuti. Fortunatamente sempre inossidabile il vostro inquilino Plutone, magnetico e autorevole, in perfetta sintonia con Urano, geniale in Toro, segno di Terra in trigono al vostro. A raggiungerlo provvederanno anche Mercurio, tra l’11 e il 29 e il Sole solo dal 20 in poi, ma non senza avervi fatto inquietare in precedenza, sottoponendovi a irritanti quadrature dal segno dell’Ariete, dal quale fortunatamente poi si dissocia, rendendovi giustizia. Supporto da Giove e Nettuno, generosi e fantasiosi in sestile, contribuiranno ad allargare i vostri orizzonti e ad aprirvi il cuore, sostenuti a partire dal 5 anche da Venere, che si fa più romantica e miciona, mentre Marte raggiungendola il 15 sfodera la spada dell’idealismo in difesa dei più deboli.

Amore ed eros: famiglia e affetti al centro della scena, strano che voi gufi misantropi cerchiate compagnia. Sarà la primavera che apre perfino i cuori ermeticamente chiusi o il rifiuto della solitudine invernale che indurisce e rattrista. Il rischio, se si tratta di un’esperienza nuova, una cotta stratosferica che vi coglie tra capo e collo, è diventare possessivi, timorosi che qualcuno possa sottrarvi l’oggetto delle vostre brame, proprio come i cani fanno con l’osso del prosciutto… andando a seppellirlo nell’orto. Voi però non potrete tener nascosto il vostro bel partner costringendolo a una vita monacale, specie se ama stare in società, andare al cinema, ballare e voi, volenti o nolenti, per amore lo accontenterete sempre, un espediente geniale per tenervelo stretto. Chiacchierate piacevoli e atmosfera serena anche in famiglia, soprattutto con i fratelli con cui farete fronte unito magari, scambiandovi favori o imbastendo un progetto di lavoro. Un po’ discoli e ribelli i figli, ma questa non è una novità, da ragazzini eravate così anche voi, avete dato filo da torcere ai vostri genitori, ma ora siete adulti saggi e maturi che mostrano di aver fatto tesoro dei loro insegnamenti. E allora guardate al futuro con ottimismo… succederà la stessa cosa anche con i vostri rampolli.

Lavoro e denaro: pietoso velo sulle vostre finanze, lottate parecchio, ma in questo momento per farcela vi occorrerebbero la forza di Ercole e l’acume di Hermes… In compenso a venirvi incontro sarà la fortuna in verifiche ed esami, superati con voti superiori alla vostra effettiva preparazione. Meglio ancora in affari, dove l’interlocutore sembrerà più propenso ad avvantaggiare voi che sé stesso. Strani scherzi della sorte, fortunatamente almeno stavolta a vostro vantaggio. In ripresa l’attività in proprio, in giro si parlerà bene di voi e della vostra professionalità, cosa che vi poterà nuovi clienti. Buone notizie riguardo a un acquisto immobiliare o al restyling del vostro appartamento, troverete un’impresa capace e a costo relativamente contenuto. Anche per l’arredamento scegliete mobili più snelli, allegri e molto razionali, facendo spazio nell’ambiente lo si fa anche nella propria anima. Parlare del passato qualche volta fa bene, ma incaponirsi a vivere in un’epoca che ormai non esiste più non solo toglie serenità, ma vi danneggia sotto il profilo pratico. Per svagarvi sì alla fotografia, agli spettacoli, al ballo. Se amate bricolare e restaurare mobili e porcellane ai mercatini dell’usato troverete imperdibili chicche a un costo irrisorio. Sì anche alle belle scarpinate nel verde tra antichi borghi, conventi e castelli, il connubio arte-natura ha sempre il potere di rasserenarvi rinfrancandovi. La terra è bellissima e val la pena di unire le forze per salvarla. Nessuna speranza invece con il gioco, puntando cento rischiate di riportarvi a casa a malapena dieci. Siete convinti che ne valga davvero la pena?

Salute e benessere: la gola a rischio a causa degli sbalzi climatici (“aprile non ti scoprire” dice il proverbio), insieme ai denti che sono il punto debole del vostro segno e vanno salvaguardati con una cura quotidiana scrupolosa ed evitando dolci che oltretutto ingrassano. Probabilmente questo rischio non lo correrete perché amate muovervi e camminare, anche per andare al lavoro eviterete mezzi affollati, in bici o sul cavallo di San Francesco trascorrerete una mezzoretta piacevole immersi nei vostri pensieri. Occhio ai semafori però!

Acquario – Focus sul cielo: il fatto più significativo questo mese è l’uscita di scena di Venere e Marte che, lei il 5, lui il 15, lasciano il vostro segno in balia a Saturno razionale e pessimista. Anche Mercurio e il Sole, volitivi e coraggiosi, il primo fino all’11, il secondo fino al 20 in Ariete vi tradiscono in sequenza raggiungendo il vostro astro guida Urano, isterico e incontrollabile in Toro, segno sfacciatamente ostile in quadratura. Solo il piccolino ci ripensa in corner, correndo in Gemelli il 29, appena in tempo per ristorarvi con una provvidenziale boccata d’ossigeno e qualche idea innovativa, come piace a voi!

Amore ed eros: amore, un parolone che oggi proprio non vi si attaglia, così seri, solitari, respingenti nei confronti di tutti, probabilmente perché siete ancora scottati da una rottura o da vicende familiari che hanno lasciato il segno. Rancori e malumori si agitano nel vostro intimo impedendovi di dialogare con serenità, solo con i coetanei, gli amici e magari i fratelli riuscite a trovare argomenti di interesse comune, in gradi di distrarvi e allentare il problema. Attenti però a non diventare possessivi, qualcosa che proprio non sopportate se viene fatto al vostro indirizzo… e allora evitate di agire nella stessa direzione con gli altri! Sul tetto di casa vostra, anche se la famiglia in qualche modo tiene, fulmini e saette: basta un telegiornale, un film o un evento di scarso rilievo per inscenare una discussione plateale così assordante che i vicini inizieranno a battervi sul muro! Irritanti anche i pettegolezzi di quartiere, ma sotto sotto dovrete ammettere che il vostro atteggiamento insolitamente così scostante se li merita, non siete voi di regola un segno amichevole, gentile e aperto al mondo? Cosa vi sta succedendo? Urge un esamino di coscienza. Dopotutto se la Pasqua ebraica, Pesah, significa passare oltre, imitando il saltello degli uccellini primaverili, provateci anche voi allargando le ali e superando gli ostacoli che vi sbarrano la strada.

Lavoro e denaro: tensione estrema sul posto di lavoro, soprattutto se avete creato una piccola società che a vostro dire sta andando a rotoli. In realtà non è così, a mostrarvi la realtà a tinte fosche la vostra visuale pessimistica e battagliera contro tutto e tutti. Il vostro gruzzoletto, in controtendenza alla situazione globale, tiene, anzi si aprono buone prospettive di guadagno. Per un acquisto immobiliare o un rifacimento spenderete parecchio, ma con soddisfazione. Ottimi anche affari, spostamenti per lavoro e viaggetti di piacere: le vacanze di Pasqua godetevele lontano, cambierete anche umore. Tra gli hobby preferiti la lettura, quanto entrate in libreria il libraio vi accoglie con un sorriso facendovi grandi sconti, bella forza siete i suoi migliori clienti! Bravini nonostante la vostra pessima fama di cuochi anche ai fornelli, non così col bricolage, peggio dello zio Podger nel gustoso romanzo “Tre uomini in barca”. Scarpinate e pedalate sempre, anche per andare al lavoro, ma niente sport estremi o attività faticose per il fisico e la mente: non pretendete da loro ciò che attualmente non sono in grado di dare.

Salute e benessere: sistema nervoso scosso, ecco perché la notte la passate tra un incubo e l’altro. Anche la digestione non è al massimo, colpa dell’appetito capriccioso che a momento vi fa mangiare come alligatori, salvo poi digiunare come top model per recuperare la forma fisica perduta. In realtà non ne avete bisogno, la tensione vi asciuga dandovi un’aria allampanata. Attenti però ai disturbi collaterali: dalla tachicardia, all’insonnia e soprattutto all’emicrania che vi impedisce di lavorare serenamente. Alla lista potete aggiungere anche dolori articolari, mal di piedi, sbalzi pressori e svarioni ormonali, in realtà tutti effetto della vostra vita sregolata in conflitto con voi stessi e con il mondo. Avreste bisogno di aria pulita, ambiente sereno, buona compagnia con cui confrontarvi al riparo da tensioni. Cuore aperto a chi arriva, dal più caro amico fino all’ultimo profugo in cera di aiuto.

Pesci – Focus sul cielo: protagonisti con Giove e Nettuno fantasiosi e eccessivi ma tanto, tanto generosi nel segno, raggiunti il 5 da Venere e il 15 anche dal suo amante Marte, romantici e appassionati, in un tripudio di bei sentimenti. A darvi manforte anche Plutone, sempre autorevole con un sestile alle spalle, mentre con un altro sestile ma davanti a voi lavora Urano, piacevolmente imprevedibile e innovativo, specie fra l’11 e il 29, quando a sostenerlo ci sono il Sole creativo a partire dal 20 e Mercurio letterato tra l’11 e il 29, quando con un colpo di coda vi tradisce passando in Gemelli, segno d’Aria in quadratura al vostro da dove si diverte a farvi perdere la bussola.

Amore ed eros: per i single in cerca di avventure l’amicizia sarà un serbatoio fertile di forti emozioni e chiacchiere proficue. Condividere chiacchiere e momenti meravigliosi nella natura vi basterà in attesa della mezza mela che, lo sentite, è in arrivo verso di voi, effetto dell’ottimismo del grande Giove che vi sta impartendo una lezione di positività.

Lavoro e denaro: gli ostacoli ci sono e neppure leggeri, alcuni di vecchia data difficili da smuovere, altri estemporanei e prodotti da disaccordi fortunatamente superabili. Ritrovare l’intesa firmando l’armistizio toccherà a voi, lavoro d’alta diplomazia, ma la pace è troppo importante per rischiare di comprometterla con una mossa sbagliata o una parola fuori posto. Affari ed esami fortunati, in barba a quanto si vocifera riguardo all’economia globale il vostro gruzzoletto non solo tiene, ma è addirittura in fase di espansione. Belle gite, spettacoli e ballo, coltivate i vostri hobby senza fretta e con passione: musica, poesia, pittura, fotografia i vostri canali espressivi più sentiti. Nel tempo libero lettura e cucina ma soprattutto meditazione, ora che avete scoperto la profondità e la bellezza dell’universo e del singolo non la mollerete più! Molto stimolanti anche cinema e teatro, ottimo sfogo per le emozioni compresse, quando l’anima è serena effonde serenità tutt’attorno. Ecco perché gli altri vi cercano: siete un distributore automatico di energia pulita.

Salute e benessere: la salute è una vostra conquista, probabilmente non è stato sempre così, il passato segnala ancora qualche problemino, soprattutto a carico della parte alta del corpo: testa, naso, occhi, denti; oppure dei piedi, il vostro punto debole. Ma un po’ con la volontà, un po’con le cure prescritte dal medico avete ritrovato la forma perfetta e magari siete perfino ingrassati, la qual cosa non vi farà piacere, e invece dovreste esserne contenti, perché la bellezza procede di pari passo con suo fratello gemello, il benessere. Lo sport vi fa bene, ancor meglio la meditazione, per la quale siete naturalmente tagliati: l’ultimo segno dello zodiaco guarda verso l’infinito! Alimentazione moderata anche se mangiate con gusto, l’essenziale poi è muoversi, anche senza strafare: una bella pedalata, una passeggiata nel verde evitando le corse in moto e la guida spericolata, sempre problematica per distratti del vostro calibro!

