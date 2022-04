Miss Claudia reagisce male, si scaglia contro il presentatore: “Non si parla così”

Il volto di Avanti un Altro si sfoga e ammette una delle sue più grandi delusioni. Miss Claudia come non si è mai vista: è nera di rabbia

Da anni è nel cast di Avanti un Altro, il quiz show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale5, ogni giorno, alle 18.45. Claudia Ruggeri, il cui nome di scena è Miss Claudia, è una modella e showgirl che, con le colleghe, riesce a dare al programma un tocco in più. Lo show è ormai un caposaldo della televisione e di Mediaset, anche grazie a queste scelte innovative che danno ritmo e charme alla trasmissione.

Nelle ultime ore, Miss Claudia ha rivelato sui social network un episodio che le ha causato un forte dolore e una grande delusione. Ecco di cosa si tratta: è furiosa.

Miss Claudia lo ammette: “Mi ha aperto una ferita”

La showgirl è una presenza fissa ad Avanti un Altro. Il suo stile e la sua inconfondibile bellezza sono i suoi biglietti da visita, ma Miss Claudia non nasconde anche di essere una ragazza intelligente e studiosa. Mentre lavora, infatti, sta studiando Psicologia all’Università e spesso e volentieri, sui suoi social, apre i box domande per chiacchierare con i propri fan.

In uno dei più recenti, un suo follower le ha chiesto cosa pensa di ciò che è successo durante la Notte degli Oscar. Will Smith, infatti, è salito sul palco e ha dato uno schiaffo a Chris Rock, che aveva appena ironizzato sulla moglie dell’attore, malata di alopecia. Il gesto ha scatenato dure reazioni in tutto il mondo. La sberla, infatti, è stata giudicata da molti un’espressione di violenza che non deve assolutamente capitare e, oltretutto, un episodio di maschilismo.

Di tutt’altra opinione è invece Miss Claudia. Secondo lei, si deve anche imparare a pesare le proprie parole. Ciò che ha detto Chris Rock ha scosso nell’anima Will Smith che, da anni, vive la dura malattia della moglie con lei. “Le parole possono tutto?!” scrive, in risposta alla domanda del follower. “Entrare violentemente in dinamiche personali che possono creare ferite immense… di questo non si parla“.

Chissà se il commento di Claudia Ruggeri sia riferito precisamente a una situazione o se, invece, anche lei abbia vissuto episodi di bullismo che la portano a empatizzare con Will Smith. Sicuramente questa sua opinione scatenerà qualche risposta, soprattutto da parte dei fan che invece accusano l’attore di violenza.

The post Miss Claudia reagisce male, si scaglia contro il presentatore: “Non si parla così” appeared first on Ck12 Giornale.