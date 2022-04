“l’ho-minacciato”:-gesto-estremo-di-matilde-gioli,-vuole-quella-cosa-a-tutti-i-costi

L’attrice di Doc-Nelle tue mani, Matilde Gioli, nella sua ultima intervista ha svelato il gesto estremo a cui è dovuta ricorrere per cercare di ottenere qualcosa di molto importante.

Matilde Gioli è salita alla ribalta per aver vestito i panni della dottoressa Giulia nella serie Doc–Nelle tue mani, fiction televisiva trasmessa dalla Rai. E nella sua ultima intervista rilasciata a Vanityfair, l’attrice ha rivelato un retroscena sorprendente che riguarda la sua vita sentimentale.

La Gioli è fidanzata con Alessandro Marcucci, il quale di lavoro fa l’istruttore di equitazione, un mestiere lontano anni luce dal mondo della televisione e del cinema. Due settori nei quali Matilde ha saputo affermarsi grazie al suo talento e alla sua bellezza.

La storia tra lei e Alessandro procede a gonfie vele. E proprio per questo motivo l’attrice, come ha raccontato nel corso dell’intervista, si è lasciata andare a un gesto estremo nel tentativo di convincerlo a compiere il grande passo.

Matilde Gioli, il suo gesto estremo: pronta a tutto pur di ottenere ciò che vuole

Come ha raccontato a Vanityfair, Matilde Gioli ha confermato di attraversare un momento d’oro, non solo dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista affettivo. La seconda stagione di Doc–Nelle tue mani le ha regalato grandissime soddisfazioni. E adesso la Gioli sta per tornare sul gande schermo. Il 7 aprile è in scita il nuovo film di Fausto Brizzi, intitolato ‘Bla Bla Baby’, nel quale l’attrice riveste un ruolo da protagonista.

La sua carriera è in ascesa, e lo stesso dicasi della sua vita sentimentale. “Sono molto innamorata”, ha rivelato a Vanityfair, tanto da sbilanciarsi nel dire che Alessandro “è l’uomo della mia vita”. Infatti “c’è grande sintonia sul modo di vivere, abbiamo passioni simili come gli animali e la natura. Gioiamo delle piccole cose, una cenetta ci basta. Chiacchieriamo molto perché abbiamo molto da raccontarci e ci piace ridere un sacco”.

Situazione perfetta per compiere il grande passo, ovvero sposarsi. “Mi piacerebbe tanto. Io ogni tanto gliela butto lì“, ma Alessandro è “meno irruento di me, e prima di prendere decisioni importanti deve sentirsi sicuro”

Ciò nonostante Matilde ci ha provato in tutti i modi a portarlo sull’altare, anche con le maniere forti. “L’ho minacciato. Guarda che te lo chiedo io di sposarmi eh. E lui risponde: no, voglio chiedertelo io quando mi sentirò pronto“, ha raccontato al settimanale. Ma Alessandro per ora tiene duro, fino a quando è impossibile saperlo, perché Matilde Gioli sa bene quello che vuole e sembra pronta a tutto pur di ottenerlo.

