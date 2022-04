Isola dei Famosi, la situazione si fa sempre più bollente: scatta il primo bacio? [VIDEO]

Si profila all’orizzonte la prima love-story nella nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”: la battutaccia in diretta è davvero rivelatrice.

L’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi” sembra promettere bene: cast, opinionisti e conduttrice si rivelano all’altezza del compito. Ilary Blasi rappresenta una voce narrante competente e sempre sul pezzo, e Vladimir Luxuria e Nicola Savino le forniscono gli assist perfetti nei momenti di impasse.

Proprio i co-conduttori hanno contribuito a creare un siparietto bollente durante l’ultimo prime-time del programma, e l’ombra di un flirt aleggia nelle ultime ore su Cayo Cochinos. Chi sono i due protagonisti?

Roger ed Estefania, il flirt è servito: nuova love story a L’Isola dei famosi?

Due dei protagonisti della competizione ambientata in Honduras sono la modella Estefania Bernal e il brasiliano Roger Balduino. Tra i due è scoccata immediatamente la scintilla dell’attrazione reciproca: sono entrati nel gioco come singoli, e accoppiati in seguito rispettivamente con Nicolas Vaporidis ed Ilona Staller. Nonostante i due giovani siano separati nel gioco, l’affinità tra loro è palpabile, e si è tradotta in diretta in un curioso sketch ad uso e consumo degli spettatori del reality.

Durante il prime-time, infatti, la conduttrice Ilary Blasi ha fatto rilevare a Roger come Ilona Staller lo avesse preso in simpatia. “Comunque, Roger, Ilona t’ha definito un orsacchiotto…“, ha annunciato. Ilona Staller ha allora replicato: “Perché è morbidoso, carino…“. Estefania ha convenuto con lei, affermando: “E’ dolce…“. Ilary ne ha allora approfittato per alzare l’asticella del contraddittorio, e ha replicato: “Roger, ad un certo punto bisogna quagliare… quindi, tocca a te fare un po’ il primo passo… no, Vladi?“. L’opinionista ha quindi confermato: “Eh… dal tenero, passiamo al meno tenero…“. E Nicola Savino si è inserito impertinente: “Per non dire al duro!“. L’allusione spinta ha imbarazzato i diretti interessati, che si sono schermiti di fronte alle telecamere: ecco il video del divertente scambio di battute.

Ilary: “comunque Ilona ti ha definito un orsacchiotto” Ilona: “perché è morbidoso, carino” E: “dolce… “ Ilary: “Roger ad un certo punto bisogna quagliare. Tocca a te fare un po’ il primo passo” Vladi: “dal tenero…” Nic: “al meno tenero.. per non dire duro” ⚰️🤣 #isola pic.twitter.com/nlBchNQ4HV — Non è Francesca 💋 (@sonoingenua_) April 1, 2022

L’attrazione tra i due è ormai un dato di fatto: “L’Isola dei Famosi” vedrà presto la nascita di una nuova coppia nel gioco? Le prossime saranno molto probabilmente le ore del primo bacio di questa edizione che si sta confermando già piena di dinamiche interessanti in grado di evolversi rapidamente con il passare delle settimane. Che non sia già accaduto nella notte

The post Isola dei Famosi, la situazione si fa sempre più bollente: scatta il primo bacio? [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.