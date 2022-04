“ha-avuto-solo-cu*o!”:-simona-ventura-perde-il-controllo,-asfalta-il-collega-che-le-ha-tolto-il-posto

Durante un’intervista sulla sua vita personale e lavorativa, Simona Ventura ha perso il controllo e ha lanciato frecce infuocate al collega

Showgirl, conduttrice, intervistatrice e anche giudice: Simona Ventura nella sua vita ha ricoperto un’infinità di ruoli. Oggi è sulla soglia dei 57 anni, un’età importante che segna anche la grande esperienza che vanta nella televisione. Sempre capace di rimettersi in gioco, la Ventura è in questo momento al lavoro con Ultima Fermata, su Canale5, lo show che l’ha riportata in Mediaset.

Simona Ventura, però, per i suoi 57 anni ha voluto anche togliersi qualche sassolino dalle scarpe. La frecciata che ha lanciato al collega è davvero pesante: ecco cos’è successo.

Simona Ventura: “Ci son cose che non rifarei”

A “Ultima Fermata” Simona Ventura ha detto sì senza alcun minimo dubbio. Quando l’ha chiamata Maria de Filippi, Simona era impegnata con “Citofonare Rai2”, il programma che conduce di domenica mattina con Paola Perego. La proposta della regina di Mediaset, però, l’ha subito ingolosita e, fidandosi di Maria, Simona si è lasciata coinvolgere in questo nuovo progetto. Degli ascolti, che non sono proprio decollati, a Il Fatto Quotidiano ha detto: “Come tutti i titoli nuovi ha bisogno di rodaggio e di tempo, forse quello è mancato“.

Durante l’intervista, però, la Ventura ha anche parlato del proprio passato, sia personale che lavorativo. “Ho ricordi bellissimi di Mai dire Gol, abbiamo fatto cose stupende” rivela. Come per Mai dire, anche per Le Iene Simona riserva parole piene di stima e di bei ricordi. Diversa, invece, è l’opinione che ha de L’Isola dei Famosi e della sua esperienza come conduttrice. “Non tornerei (…). L’ho fatto al massimo, è stato eccezionale. Sono cambiata e non lo farei come prima” ha rivelato.

Tra le sue grandi esperienze televisive, poi, c’è anche X-Factor, dove è stata coach per cinque stagioni. La sua partecipazione, però, è stata recentemente contestata da Manuel Agnelli, che ha definito la Ventura come il peggior giudice della storia del talent show. Simona, però, non si lascia scappare l’occasione di rispondere. “Non lo conosco neanche, non so chi sia” ha rivelato a Il Fatto Quotidiano. “…è un commento che lascia il tempo che trova, lui ha avuto cu*o a trovare i Maneskin“.

Una frecciatina molto pesante per il cantante e leader degli Afterhours, che si trova attaccato proprio dal punto di vista professionale. Manuel Agnelli, che vanta il merito di aver scoperto i Maneskin, per ora non ha risposto alla provocazione.

