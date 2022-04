giulia-salemi-esagerata,-un-assegno-da-12-mila-euro-per-il-suo-compleanno:-che-gesto

La soubrette Giulia Salemi commuove i suoi numerosi follower: la scena conferma l’amore della coppia, poi il grande gesto

L’ex gieffina Giulia Salemi ha, fin dalle prime battute della sua carriera televisiva, affascinato milioni di fan. La sua love-story con il bel Pierpaolo Pretelli ha fatto sognare gli spettatori del “GF Vip“, e si è consolidata fuori dalle luci della ribalta. I due, infatti, formano coppia fissa, e hanno appena inaugurato il loro nuovo appartamento, in una zona centrale di Milano.

Non solo: i due hanno coronato un sogno a lungo atteso, allargando la famiglia e accogliendo in casa un cucciolo: il nome del cagnolino sembra essere “Prince Valiant”. L’ex velino del TG satirico “Striscia la notizia” e la modella di origini persiane sembrano più coesi e innamorati che mai, e un filmato in particolare lo dimostra.

Giulia Salemi, il video rivelatore non lascia margine di dubbio

Poche ore fa la bella Giulia ha festeggiato il suo compleanno in un noto locale, e a condividere la sua gioia c’erano anche gli amici più stretti, incluso Tommaso Zorzi, con cui ha ballato in modo complice. Ovviamente, non poteva mancare il fidanzato Pierpaolo, che le è stato accanto durante tutta la festa, sollevandola poi sulle spalle e concedendole una sfilata d’onore tra gli ospiti. I fan della coppia sono comprensibilmente andati in visibilio, e hanno riproposto la clip su Twitter. Un utente in particolare commenta: “La processione della Madonna, ormai il mio pezzo preferito. Pensa che bello avere un fidanzato così, piango l’anima… Auguri amore mio, meriti tutto questo!“. Ecco il video:

#HBDAYGS La processione della Madonna ormai il mio pezzo preferito

Pensa che bello avere un fidanzato così, piango l’anima

Auguri amore mio, meriti tutto questo❤️#prelemi pic.twitter.com/AdrJfC7esC — 𝒂 𝒍 𝒊 𝒄 𝒆🐘 (@elefantino_) March 31, 2022

La raccolta fondi che non ti aspetti: Giulia Salemi commuove il web

La soubrette ha dato inoltre prova di un’immensa generosità, lanciando per l’occasione del suo compleanno una raccolta fondi per l’associazione “Parole di Lulu“. Tale iniziativa ha lo scopo di potenziare le terapie intensive pediatriche, e il tam-tam mediatico provocato da Giulia le ha permesso di raccogliere sinora oltre 12mila euro. La showgirl ha infatti dichiarato su Instagram: “Ci sono guerre che riguardano interi Paesi e mettono in ginocchio intere civiltà, altre coinvolgono molte meno persone, ma sono altrettanto dolorose e difficili da combattere. Questo mondo è fatto di tubicini per alimentare o per curare, di caschetti per respirare, di allarmi per monitorare, di luci continue e di genitori inermi, che possono solo sperare, pregare ed aspettare…”.

E’ un momento d’oro per Giulia Salemi, e il futuro sembra schiudersi roseo per la modella: la sua storia con Pierpaolo sembra procedere a gonfie vele, arriveranno presto anche proposte interessanti in TV?

The post Giulia Salemi esagerata, un assegno da 12 mila euro per il suo compleanno: che gesto appeared first on Ck12 Giornale.