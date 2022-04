“È una mancanza di rispetto!”: Romina Power inviperita, bordata velenosa dopo il grave affronto

La cantante Romina Power lancia un’agguerrita denuncia sui social: la misura della pazienza è colma, sfogo clamoroso.

La famosa cantante statunitense, naturalizzata italiana, Romina Power rappresenta da sempre un caposaldo della musica nel Belpaese. Figlia del celebre attore Tyrone Power, la cantante è finita molteplici volte sulle copertine dei rotocalchi nazionali. Il suo rapporto con l’ex marito Al Bano è stato oggetto di illazioni, pettegolezzi e frequenti rumors: la coppia, che aveva portato al successo brani del calibro di “Felicità“, ha infatti rotto nell’anno 1999.

In seguito Al Bano, già sovraesposto dopo la misteriosa sparizione della figlia Ylenia, ha spopolato in TV per la sua relazione con la soubrette Loredana Lecciso. La controversa coppia ha inscenato svariati tira e molla, con tanto di annunci di separazione in diretta, per poi scoppiare definitivamente nel 2018. La vita sotto ai riflettori di Al Bano e Romina è una fonte inesauribile di gossip, e la cantante ha deciso finalmente di reagire alle critiche dei media.

Romina Power lapidaria su Instagram: “Siete a corto di argomenti!”

La cantante, indispettita dall’operato dei media, ha scelto di difendere pubblicamente il marito dalle accuse a lui rivolte. Romina, infatti, non tollera che la vita dell’ex compagno sia bollata con il termine “soap opera“, e rinfaccia ai mezzi di comunicazione scarso tatto e sensibilità. Ha quindi provveduto a pubblicare una storia su Instagram, in cui scaglia una pesante frecciatina nei confronti dei detrattori di Al Bano.

“Vedo che in Tv qui in Italia spesso si riferiscono a me ad Al Bano come una ‘soap opera’…Vorrei puntualizzare che noi siamo esseri umani con le nostre sensibilità e individualità…“, ha esordito la cantante. “Quell’appellativo ci viene appicciato da persone che non rispettano l’essere umano…“, ha proseguito piccata. La sua appassionata difesa continua, e aggiunge infine: “Siete a corto di argomenti e di vero rispetto del prossimo…“.

Nonostante le vicissitudini di coppia, che hanno sancito l’allontanamento sentimentale dei due, Al Bano e Romina si dimostrano ancora un binomio complice e solidale. La cantante, reduce da un intervento al ginocchio solo pochi giorni or sono, smentisce i rumors che ipotizzano una frattura tra lei è l’ex marito. Al Bano, infatti, non le aveva mandato alcun pubblico augurio di pronta guarigione, e il gesto non era passato inosservato ai media. Sembra che, nonostante la separazione, l’ex coppia sia più coesa che mai: ci sarà un ritorno di fiamma tra i due storici interpreti?

