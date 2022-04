“deve-uscire-il-prima-possibile!”:-attacco-inaccettabile-per-floriana-secondi,-vendetta-terribile-in-arrivo

Volano stracci in diretta a “L’Isola dei Famosi”: Floriana Secondi viene improvvisamente rivalutata dopo la clamorosa caduta di stile.

L’ex vincitrice de “Il Grande Fratello” Floriana Secondi è approdata a “L’Isola dei Famosi” con grinta e motivazione, ma la sua prima settimana a Cayo Cochinos non è stata certamente un buon esordio per lei. L’esplosiva romana è stata infatti costretta a rimanere legata ad Antonio Zequila, e ha sofferto pesantemente la vicinanza coatta. In seguito si è anche pesantemente scontrata con Nicolas Vaporidis, a cui ha recriminato di possedere un rasoio elettrico, e di aver intrattenuto telefonate illecite durante la permanenza in albergo.

Le accuse di presunti favoritismi sono state accolte da Nicolas con sdegno, e l’attore l’ha definita “volgare e maleducata“: fortunatamente Floriana è finita a Playa Sgamada, e l’astio tra i due non ha avuto un seguito. La bordata contro Floriana è stata amplificata, durante l’ultima puntata, da una clamorosa gaffe di Nicolas ai danni dell’opinionista Vladimir Luxuria: vediamo cos’è successo.

Nicolas lancia una provocazione a Vladimir Luxuria: Floriana aveva ragione?

Nicolas Vaporidis (fonte youtube)L’attore Nicolas Vaporidis si è scontrato durante il prime-time con l’opinionista Valdimir Luxuria. Pesano sulla testa del naufrago, infatti, pesanti accuse: secondo Luxuria, Nicolas è un calcolatore e stratega, e l’ha definito persino “regista” delle dinamiche a Cayo Cochinos. L’attore ha – di fatto – favorito l’eliminazione della coppia composta da Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. Li aveva infatti candidati alle nominations, adducendo il pretesto che la coppia fosse in grado di sconfiggere la concorrenza di Carmen Di Pietro e del figlio Alessandro. La sua mossa ha suscitato non poche perplessità, e Vladimir Luxuria ne ha contestato le motivazioni, ritenendole poco credibili.

La reazione dell’attore ha sconvolto il pubblico del reality: Nicolas si è infatti rivolto all’opinionista, appellandolo nella forma maschile. “Caro Vladimir…“, ha esordito infatti, “Abbi rispetto delle mie opinioni. Capisco che questo è il tuo ruolo, ma non mi mettere in questi battibecchi perché non ne ho voglia. Io non sono né regista e nemmeno stratega. Questa è la mia visione caro Vladimir. Io non faccio strategie, e lui mi dice che sono un regista!“. L’opinionista transgender si è immediatamente risentita, e l’ha bacchettato in diretta: “Intanto dì cara Vladimir, così tanto per cominciare, e non caro Vladi. Se parliamo di rispetto, Nicolas… Ok? E con questo, ho chiuso!“.

La reazione dei web: cambiano gli equilibri a “L’Isola”

L’infuocato scambio di battute ha creato un immediato putiferio nel web, che si è schierato compatto nella condanna all’attore romano. Un utente sottolinea infatti: “Vaporidis che ha dato della volgare e maleducata a Floriana e manca di rispetto a Vladimir parlandole al maschile perché non accetta le sue opinioni. Questo deve uscire il prima possibile, Vladimir non si tocca!“.

L’indice di gradimento di Nicolas Vaporidis sta evidentemente crollando, mentre Floriana sembra riscuotere consensi sempre maggiori: stanno cambiando gli equilibri nel reality?

