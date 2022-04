davide-silvestri-stravolge-i-piani,-una-scelta-fuori-dal-mondo:-“comincia-la-mia-avventura”

L’ex gieffino Davide Silvestri stravolge i piani sul suo futuro e annuncia che intraprenderà una nuova avventura, lontana anni luce dal mondo dello spettacolo.

Arriva l’annuncio a sorpresa di Davide Silvestri, che ha intenzione di intraprendere una nuova avventura, lasciando a bocca asciutta quanti credevano in un suo ritorno immediato e da protagonista in televisione.

L’ex attore è stato uno degli inquilini più importanti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, meritandosi l’accesso in finale, assieme agli altri beniamini del pubblico.

Erano in molti a giurare che la sua uscita dalla Casa di Cinecittà non sarebbe stata un addio al piccolo schermo, ma solo un arrivederci. Invece proprio lui, via social, ha annunciato di essere pronto a intraprendere un’altra strada, tanto originale quanto imprevedibile.

Davide Silvestri, scelta incredibile: un’avventura fuori dal mondo

Pur avendo abbandonato da qualche anno il mestiere di attore, per dedicarsi a tempo pieno alla produzione di birra artigianale, nel corso del GF Vip Davide Silvestri ha dato prova di possedere capacità istrioniche.

Dopo la conclusione del reality condotto da Alfonso Signorini, in molti erano convinti che Silvestri sarebbe tornato a breve sul piccolo schermo. Nel corso del programma andato in onda per tanti mesi su Canale 5 l’ex attore ha messo in mostra doti non comuni di improvvisatore e di intrattenitore.

Inoltre, a pochi giorni dalla conclusione del reality, molti dei fan che si sono si sono riversati su Instagram per fargli i complimenti, hanno paventato l’idea di un suo ritorno in tv nella veste di conduttore, ricevendo il “mi piace” dello stesso Silvestri. Ma in queste ore l’ex gieffino ha fatto un annuncio che per per il momento esclude questa eventualità. “Parlando del mio sogno, scopro che a 100 metri da casa mia c’è Falcons Country House. Comincerò la mia avventura per diventare falconiere“.

Arte nobile e antica, che però non ha nulla a che fare con il mondo della tv. “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il Volare …. Grande“, ha commentato Miriana Trevisan, altra inquilina del GF. “Che sogno. Ti manderò video“, ha risposto entusiasta Silvestri, che evidentemente per ora non ha alcuna voglia di dar seguito all’esperienza vissuta nel GF Vip, fosse perché al momento non sono arrivate proposte così allettanti da non poter essere rifiutate.

