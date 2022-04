“cosa-mi-ha-chiesto-pier-silvio-berlusconi”.-sonia-bruganelli-attacca,-barbara-d’urso-la-asfalta:-rissa-a-mediaset

“La rete aveva bisogno di crescere, l’editore mi ha chiesto di far diventare La Pupa e il Secchione di Barbara D’Urso, di farlo diventare un reality. Questa è stata la mia missione”: la nota conduttrice di Canale 5, ospite di Tv Talk su Rai 3, ha risposto così alle critiche contro il suo programma su Italia 1. Di recente, infatti, sia Andrea Pucci, ex conduttore della trasmissione, sia Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, hanno puntato il dito contro la conduzione della D’Urso.

Di fronte alle critiche, però, la conduttrice ha detto: “Non replico a nessuno, ognuno è libero di dire quello che vuole. Se una cosa non piace, ci sta”. Facendo di nuovo riferimento a Pier Silvio Berlusconi, la conduttrice ha aggiunto: “So bene cosa mi ha chiesto il mio editore. Io fino a quando sarò qui difenderò la mia azienda a cui sono devota”. Lei stessa, poi, ha confidato che il suo contratto con Mediaset scadrà il prossimo dicembre.

La presentatrice ha difeso la sua trasmissione dicendo: “Non possiamo più far vedere i secchioni bullizzati o che corrono senza vestiti in giardino. Raccontiamo le loro storie in modo da renderli più familiari”. In ogni caso, la D’Urso alla fine ha puntualizzato: “Qualunque cosa capiti a me, nel bene o nel male, nel male va evidenziata e nel bene no”.