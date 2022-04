“che-pochezza”:-vladimir-luxuria-proprio-non-lo-digerisce,-regolamento-di-conti-in-diretta

L’opinionista dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria, ha rilasciato un’intervista di fuoco contro un naufrago, spendendo parole pesanti che preannunciano un regolamento di conti nel prossimo serale.

Nell’ultima intervista di Vladimir Luxuria, rilasciata a FanPage, l’opinionista dell’Isola dei Famosi ha usato parole infuocate contro uno dei naufraghi. Parole che preannunciano uno scontro di fuoco nella prossima puntata serale del reality show.

Bersaglio della Luxuria è Nicola Vaporodis, l’attore sbarcato in Honduras come naufrago, a cui l’opinionista attribuisce un atteggiamento premeditato e scorretto. Infatti nel corso dell’ultima puntata l’attore si è rivolto più volte al maschile nei confronti della Luxuria.

Comportamento che secondo l’opinionista non sarebbe frutto di un errore commesso in buona fede, ma di una scelta precisa, volta a prendere di mira il fatto che lei sia trans. Nell’intervista Luxuria rimarca questo aspetto con parole che non promettono nulla di buono, nel caso in cui Vaporidis non ritorni sui suoi passi.

Vladimir Luxuria, regolamento di conti in arrivo: “Non è stato un errore”

La polemica tra Vladimir Luxuria e Nicola Vaporidis ha caratterizzato l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi e rischia di farlo anche nella prossima. L’attore si è rivolto spesso verso l’opinionista usando il maschile con espressioni del tipo ‘Caro Vlady’ e ‘Bravo Vlady’, quasi a disconoscere la natura trans della Luxuria.

Lei è certa che quello di Vaporidis sia stato un comportamento dettato dalla volontà di offenderla. “Non è stato un errore. L’ho sentito uno, due, tre volte e poi sono sbottata. Se fosse stato un lapsus non lo avrei fatto”, ribadisce la Luxuria nel corso dell’intervista FanPage. E ancora: “Anche al papà di Jeremias è scappato il maschile, ma lì è una questione di lingua. E infatti ieri, Gustavo ha detto a me e a Ilary Blasi: ‘Siete due donne bellissime’”.

“Nella vita mi è capitato più volte di imbattermi in persone che quando non hanno più niente da dire, non hanno argomenti, tirano fuori il fatto che io sia trans”, ricorda la Luxuria. Inoltre “devo dire che Vaporidis è troppo suscettibile“, ma “se dovesse farmi le sue scuse, però, le accetterei immediatamente”.

Parole di apertura, seguite però da una condanna senza se e senza ma. “Il misgendering, ovvero insultare una persona chiamandola con un genere diverso rispetto a quello a cui sente di appartenere, è pochezza“, afferma in modo perentorio la Luxuria.

A suo avviso “è molto più trash questo, di Carmen Di Pietro che sbaglia un verbo. Io ormai ho una corazza, non mi ferisce. Però, – conclude la Luxuria – bisogna portare rispetto. Proprio Nicolas che aveva parlato di rispetto, poi cade lì“.

Ora, viste le premesse, la prossima puntata dell’Isola Dei Famosi promette scintille nel caso in cui Vaporidis continui a mantenere questo suo atteggiamento, su cui Luxuria non ha alcuna voglia di sorvolare.

The post “Che pochezza”: Vladimir Luxuria proprio non lo digerisce, regolamento di conti in diretta appeared first on Ck12 Giornale.