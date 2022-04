bce:-schnabel,-‘aumenteremo-tassi-interesse-dopo’

Cernobbio, 2 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo sottolineato l’importanza dell’opzionalità e della dipendenza dai dati nella nostra decisione del Consiglio direttivo di marzo: prevediamo di concludere gli acquisti netti di titoli nell’ambito del nostro programma di acquisto titoli nel terzo trimestre, a condizione che i dati in arrivo supportino l’aspettativa che le prospettive di inflazione a medio termine non si indeboliranno. Aumenteremo i tassi di interesse qualche tempo dopo, come appropriato alla luce dei dati in arrivo”. Lo ha detto Isabel Schnabel, membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, nel corso del suo intervento al workshop ‘Lo scenario dell’economia e della finanza’ organizzato dal Forum Ambrosetti a Cernobbio.