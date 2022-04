Anna Pettinelli sfiduciata in diretta: la tigre di Amici non fa più paura [VIDEO]

Durante il daytime di Amici21, un cantante di Anna Pettinelli ha letteralmente sfiduciato la propria insegnante. Bufera su di lei

Coach di canto da ormai diverse edizioni, Anna Pettinelli ad Amici porta tutta la sua conoscenza in ambito musicale, ma anche tutto il suo carattere. Pungente e testarda, sono proverbiali i suoi scontri diretti soprattutto con Rudy Zerbi, che danno vita a battibecchi quasi cinematografici. La coach, come tutti, difende a spada tratta i suoi studenti: Crytical e Albe.

Nelle ultime ore, però, un suo cantante si è ribellato e ha detto davanti a tutti una frase che nessuno si sarebbe aspettato. Ecco cos’è successo.

Anna Pettinelli propone un guanto: Crytical non ci sta

Uno dei sistemi con cui i diversi insegnanti di Amici possono provare a mettere in difficoltà i concorrenti degli altri sono i guanti di sfida. Questi prevedono una competizione tra due ragazzi sulla base di un pezzo, cantato o ballato, scelto da chi propone la sfida. Spesso e volentieri, i guanti di sfida creano grosse polemiche tra i ragazzi e i professori, poiché alcuni non vengono considerati equi e, addirittura, vengono letti come una palese volontà di mettere in difficoltà il ragazzo o la ragazza che li riceve.

Durante il daytime di giovedì 31 marzo, Anna Pettinelli ha proposto un guanto di sfida tra Cyritical e Luigi. Il primo è un suo concorrente ed è un rapper, spesso bersagliato da Rudy Zerbi poiché, a suo dire, non è capace di fare altro se non il suo genere. Il secondo, invece, è un cantautore di Rudy Zerbi. La Pettinelli ha loro proposto di affrontare un guanto di sfida a tema rap, cantando un pezzo di Eminem.

Luigi si è subito trovato in disaccordo con questo guanto, considerandolo del tutto ingiusto soprattutto nei suoi confronti. Inaspettatamente, però, anche Crytical si è posto contro la sfida che la sua stessa coach. Anche lui, infatti, non crede che questa sfida sia equa. Per di più, i due ragazzi si son lasciati andare ad alcune considerazioni sugli insegnanti che han spiazzato tutti.

“…perché poi comincia il botta e risposta tra Rudy e Anna” ha detto, Crytical. I due cantanti, infatti, hanno sostenuto che questo guanto sia solo una risposta della radiofonica al collega, che nella puntata precedente aveva sfidato Crytical sulle ballad:

Qualche ora dopo Luigi e Crytical continuano a parlare del guanto di sfida lanciato dalla prof Pettinelli… #Amici21 pic.twitter.com/qGqAwcQFtR — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 31, 2022

Brutto colpo per l’insegnante Anna Pettinelli che si trova anche il suo stesso cantante contro le sue scelte. Chissà come la prenderà e, soprattutto, chissà se questa sfida si terrà.

