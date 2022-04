alfonso-signorini,-le-sue-parole-non-valgono-nulla:-l’equivoco-continua-a-perseguitarlo

Nei giorni scorsi Alfonso Signorini ha cercato di fare chiarezza su un brutto equivoco, ma le sua parole sembrano non aver sortito alcune effetto.

Negli ultimi giorni sta tenendo banco un equivoco che coinvolge Alfonso Signorini e una sua famosa collega. Il conduttore del GF Vip ha provveduto di persona a fare chiarezza, ma pare non sia bastato, tanto che la questione è tornata alla ribalta in un famoso programma televisivo.

Il conduttore del Grande Fratello Vip si sta godendo il meritato riposo, tenendosi lontano dai riflettori della televisione, per dedicarsi esclusivamente alla direzione del settimanale ‘Chi’. Ma c’è chi continua a tirare in ballo la presunta frecciatina scoccata contro di lui dalla collega Ilary Blasi.

A nulla sono valse le spiegazioni di entrambi, i quali hanno ribadito l’amicizia e il rispetto che li lega da tempo, e così la faccenda pare si stia trasformando per entrambi in una vera e propria persecuzione.

Alfonso Signorini, l’equivoco lo perseguita: arriva l’ennesimo chiarimento

Nella prima puntata dell’Isola dei Famosi, scherzando con Vladimir Luxuria, Ilary Blasi ha detto: “Da opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene”. Affermazione che da alcuni è stata letta come una frecciatina velenosa contro Signorini, il quale è diventato conduttore del GF Vip, dove averci lavorato in veste di opinionista.

A nulla sono valsi i successivi chiarimenti di Ilary e di Alfonso, il quale rispondendo alla lettere di una sua lettrice, ha spiegato per filo e per segno sulle pagine di Chi come stanno davvero le cose. “Io e Ilary ci conosciamo da anni e non vedo in lei, mi creda, nessuna malizia o cattiveria“, anzi, “mi ha molto divertito leggere tutti i commenti che si sono sprecati intorno a fantomatiche frecciatine”, ha spiegato Signorini. Anche perché “io e Ilary, – ha concluso – proprio mentre si scriveva di tutto a riguardo, ci facevamo al telefono delle grasse risate”.

Parole chiare, che evidentemente non hanno avuto l’effetto desiderato, se Francesca Fagnani, conduttrice del programma ‘Belve’, in onda su Rai 2, è tornata sulla questione intervistando Ilary Blasi, la quale non ha fatto altro che confermare quanto già detto in precedenza.

“Non era una frecciatina, abbiamo una confidenza, è un gioco”, ha spiegato la Blasi. E ancora: “È stata vista come una cosa negativa, invece era una cosa positiva, voleva essere un complimento a Vladimir Luxuria“. E ora che l’ennesimo chiarimento è arrivato, bisognerà capire se basterà per mettere a tacere le malelingue sempre pronte a lanciare sospetti.

