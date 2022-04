Accuse ad Amici21, “hanno tagliato una parte”: è rivolta dopo la decisione [VIDEO]

I fan di Amici21 si stanno pesantemente ribellando. Le accuse sono pesanti e, se confermate, rivelerebbero una realtà del tutto insospettabile

Il clima è molto teso all’interno della scuola di Amici21. Il serale è nel pieno del suo corso e in ogni puntata due allievi devono andare a casa. La finale si fa sempre più vicina ma ogni concorrente teme di non riuscire ad arrivarci. Allievi e coach, quindi, si impegnano al massimo per riuscire a fruttare al meglio le proprie capacità.

Durante il daytime di venerdì 1° aprile, però, due studenti si sono infervorati uno contro l’altro e sono volate parole anche pesanti. I fan non hanno dubbi e mettono in dubbio una delle certezze dei reality show: l’imparzialità della regia. Le accuse sono pesantissime.

Amici21, pesantissime accuse: ecco cos’è successo

In un momento di relax, Alex, il cantante di Lorella Cuccarini, si è sfogato con il ballerino Leonardo. In particolare, l’oggetto della discussione era Rudy Zerbi. Il coach di Luigi e LDA ha infatti molto spesso messo in discussione Alex non tanto per la voce, la cui bellezza nessuno discute, ma per la sua monotonia. Secondo Rudy, Alex deve innanzitutto imparare a scrivere, poiché i suoi pezzi sono secondo il coach tutti uguali e poi ha bisogno di variare un po’ il repertorio, anche delle cover.

Alex si è quindi sfogato con Leonardo dicendogli che, secondo lui, Rudy Zerbi critica a lui di non saper scrivere i propri pezzi quando all’interno della sua stessa squadra ci sono cantanti che si basano solo su pezzi cover. Quando Luigi, della squadra di Zerbi, ha sentito queste parole si è alterato con il compagno. Secondo il cantante, infatti, Alex “parla sempre” e, quando il collega gli chiede perché Rudy non critichi anche i suoi allievi per il fatto di non scrivere i propri pezzi risponde: “…evidentemente a lui vado bene così!“.

Luigi dopo aver scoperto quello che ha detto Alex si confronta con lui #Amici21 pic.twitter.com/92c1CSmrWz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 1, 2022

La litigata ha occupato una buona parte del daytime andato in onda. Il pubblico, però, ha proposto una lettura del tutto diversa dal solito di questa discussione. Secondo molti, la regia starebbe operando un taglia e cuci per sfavorire Alex e, invece, far risultare bene Luigi:

Noi vediamo un taglia e cuci di 20 minuti in cui PALESEMENTE vanno contro Alex da inizio serale ma voi dite che è pesante perché giustamente vivete lì e sapete tutto, no? Spoiler: Non è il GF e quelli ad aver rotto i coglioni siete proprio voi.#Amici21 — J-ust Trash ♌ M&S associati (@jegabriels97) April 1, 2022

E ancora:

Alex e Luigi sono due polli che ogni volta cascano nel tranello della produzione, ma pure voi che insultate uno o l’altro per cose create apposta… #Amici21 pic.twitter.com/JyGBUt2gD2 — Susy🍃 (@Dp25Susanna) April 1, 2022

Le accuse sono molto pesanti, soprattutto perché mettono in discussione Maria de Filippi e la produzione. Chissà se, dopo questo sfogo anche da parte del pubblico, cambierà qualcosa all’interno delle dinamiche di Amici21.

