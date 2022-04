Pechino Express, brutto imprevisto: non ci sarà più

É successo ciò che non doveva succedere e Pechino Express è costretto a correre ai ripari. Ancora non si sarà come andranno avanti

La nuova edizione di Pechino Express, per la prima volta su Sky, si è riempita di personaggi curiosi e interessanti. Tra i più iconici c’è sicuramente Victoria Cabello che, con il suo modo di fare, cerca sempre di accaparrarsi passaggi e case per dormire con ironia e leggerezza. Anche la coppia madre-figlia, con Natasha Stefanenko e la figlia, è tra le più agguerrite e sta conquistando ottimi risultati.

Nelle ultime ore, però, è circolata una notizia che nessun fan avrebbe voluto sentire. Le conseguenze saranno dure e sicuramente ci sarà bisogno di qualcun altro. Ecco cos’è successo.

Pechino Express 2022: brutta caduta

Il viaggio di quest’anno si snoda tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi, fino alla finale che avrà luogo a Dubai. Un viaggio tra culture antichissime ed estremamente affascinanti, alla ricerca del contatto e legame con un popolo così diverso dal nostro. Le dieci coppie sono agguerritissime e si sfidano senza pietà. Due di queste hanno già abbandonato il programma: gli atletici, con Alex Schwazer e Bruno Fabbri e le tiktoker, con Anna Ciati e Giulia Paglianiti.

Condotto da Costantino della Gherardesca, questa nuova edizione ha voluto anche far provare ai concorrenti una delle prove più temute dell’anno scorso. Non si tratta di una prova con il fuoco, con l’acqua o con animali esotici, ma di tutt’altro: si tratta di Enzo Miccio. Nel corso della seconda puntata, infatti, Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca han formato una coppia e hanno partecipato al gioco. Chi si sarebbe classificato dopo di loro avrebbe rischiato l’eliminazione.

Durante una delle prove, però, Costantino della Gherardesca è rovinosamente caduto a terra. Apparentemente non si è fatto male ed ha proseguito la puntata ma, inevitabilmente, viene da ripensare a quell’episodio. Nelle ultime ore, infatti, è circolata la notizia che il conduttore si sia fatto male nel corso delle registrazioni e che, per accertamenti, dovrà lasciare Pechino Express. Ancora non si sa in quale puntata sia accaduto e, quindi, quali saranno gli episodi senza Costantino della Gherardesca.

A sostituirlo potrebbe essere Max Giusti, che l’anno scorso ha partecipato come concorrente e che ha sostituito Costantino durante la puntata in cui ha concorso con Miccio. Tutto però è ancora da vedere e non si hanno conferme.

