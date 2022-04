Oroscopo di Paolo Fox weekend 2-3 aprile: la magica classifica dei segni fortunati. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

1° posto Toro: La vostra vita è caotica. L’impegno per i figli, la famiglia o per mantenere stabile una relazione amorosa è tanto, tutto è nelle vostre mani. Massima cautela nel settore finanziario. In amore, lentamente si recupera.

2° posto Ariete: È un fine settimana da sfruttare molto bene. L’amore si risveglia e avete voglia di viverlo al 100%. Le stelle favoriscono gli incontri. Dovreste notare maggiore benessere, migliori opportunità.

3° posto Sagittario: Avete una grande voglia di lottare, di cambiare. In amore, non si esclude qualche discussione, quindi, non fatevi cogliere impreparati. La vostra grinta è pazzesca. La vostra testa è una scatola colma di idee valide. Ci sono parecchie situazioni da gestire bene. Anche l’amore si risveglia.

4° posto Gemelli: Dovete tentare un recupero, la situazione astrologica è davvero strana per quanto riguarda il reparto sentimentale. C’è troppa agitazione. Cercate di dimenticare le persone che vi hanno soffrire troppo, dimenticate quello che c’è stato, così potrete vivere una nuova amicizia.

5° posto Capricorno: Le stelle iniziano a proteggere i vostri sentimenti. I soldi in questo periodo entrano ed escono alla velocità della luce. Con le persone nate sotto il segno dei Pesci e dello Scorpione potreste vivere delle emozioni appaganti.

6° posto Leone: Negli ultimi tempi c’è stata tanta incomprensione tra voi e il vostro partner, ma dal giorno 5 aprile si riparte. Se una persona dice che ultimamente siete stati lontani con i pensieri, un po’ assente, forse ha ragione.

7° posto Bilancia: Siete pieni di energia, sfruttatela a vostro vantaggio. Cercare di chiudere un accordo entro e non oltre la fine di aprile. Grazie alla grinta, determinazione ed energia riuscirete a superare un problema e una crisi che vanno avanti da troppo tempo.

8° posto Pesci: Non è il momento di fermarvi, soprattutto venerdì 8 aprile ci saranno delle stelle molto intriganti. Il weekend è dalla vostra parte. Ci sono grandi novità in amore. Se non le avete ancora ricevute, significa che state giocando troppo in difesa. Uscite di più.

9° posto Scorpione: Siete un vulcano di idee. State dando vita a un nuovo progetto. In amore, avete l’aiuto delle stelle fino a venerdì. Questo è il periodo adatto per pensare a una casa, a trasferimenti avvenuti da poco o da fare a breve.

10° posto Cancro: Questo fine settimana permette di sistemare alcune questioni di carattere lavorativo ed economico. Muovetevi in prima persona. Occhio alle spese extra. L’amore richiede molta volontà.

11° posto Vergine: Dovete farvi avanti, se negli ultimi tempi ci sono stati delle difficoltà sia in amore che sul lavoro. Non perdete tempo con le persone troppo testarde e cocciute. Coloro che sentono ancora il peso delle riflessioni, dell’autocritica devono impegnarsi di più.

12° posto Acquario: Rivoluzioni in corso, ma attenzione, perché rischiate di bruciare troppe emozioni. L’amore è nelle vostre mani. Questo cielo molto efficace permette di sbrogliare anche le situazioni più complicate. Troppi cambiamenti attorno a voi, ma ci sono alcune battaglie ancora da definire.

