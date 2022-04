Oroscopo Barbanera di sabato 2 aprile: previsti alti e bassi per alcuni segni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21/3 – 20/4) – Un cielo decisamente benevolo vi fa raggiungere d’un balzo ogni traguardo. Novità dall’estero, soldi e affari in arrivo. Occasioni d’oro in viaggio.

Toro (21/4 – 20/5) – Clima sereno per quanti di voi sono innamorati e ricambiati, ma anche a chi è libero da legami impegnativi, qualcosa di piacevole, vedrete, accadrà.

Gemelli (21/5 – 21/6) – Venerdì all’insegna dell’intraprendenza e del dinamismo. Energia, rapidità e abilità vi consentono di portare a termine gli impegni in agenda.

Cancro (22/6 – 22/7) – Luna foriera di imprevisti. Dovrete essere più che mai meticolosi, anche se un’urgenza nella consegna vi costringe ad accelerare il ritmo.

Leone (23/7 – 23/8) – Giornata baciata dalla fortuna. Ogni decisione diventa semplice, ogni obiettivo a portata di mano. Grandi prestazioni in ambito sportivo.

Vergine (24/8 – 22/9) – L’impulsività rischia di farvi spendere più del dovuto o di mettervi in una situazione delicata. Recuperate la vostra assennatezza, potreste rimpiangerla.

Bilancia (23/9 – 22/10) – Vi sentite sotto esame e questo vi crea un certo disagio. Rilassatevi, svolgete il lavoro con serietà e non raccogliete provocazioni o critiche.

Scorpione (23/10 – 22/11) – Il ritmo odierno è frenetico, ma le gratificazioni non dovrebbero mancare. Un incarico di responsabilità apre sbocchi nuovi per la carriera.

Sagittario (23/11 – 21/12) – Oggi sì che vi alzate con il piede giusto! È la giornata ideale per muovervi, divertirvi, viaggiare. Le vostre opinioni trovano credito.

Capricorno (22/12 – 20/1) – Non è il momento giusto per concludere trattative, siglare contratti o stipulare accordi. La fretta potrebbe giocarvi un tiro birbone. Tenetevi in disparte.

Acquario (21/1 – 19/2) – Siete allegri, sereni, tutto vi entusiasma e avete una carica da leoni. Cambiamenti e progetti a breve scadenza. Serata piacevole con gli amici.

Pesci (20/2 – 20/3) – Sensibili e intuitivi, non vi farete scappare l’occasione di allacciare rapporti con persone valide. Date un tocco estroso al look, rinnovate il guardaroba.

