Michelle Hunziker in accappatoio e sotto niente: si piega in avanti e… crac erotico, visioni proibite | Guarda

Vita quotidiana, istantanee di spensieratezza e intimità che Michelle Huniziker condivide, come ogni giorno, col suo nutritissimo esercito di seguaci su Instagram (sono la bellezza di 5,3 milioni). Già, oggi è venerdì: il weekend si avvicina, la carica è debordante. Almeno per la meravigliosa Michelle Hunziker.

E così ecco che tra le sue numerosissime stories su Instagram, ne spuntano alcune in cui si mostra in un accappatoio bianco, poco prima di sottoporsi a trucco e parrucco in vista della giornata. E così, mentre gioca con un enorme uovo di cioccolato a forma di cuore, ecco che la Hunziker fa sognare tutti i suoi fan. Ovviamente, sotto all’accappatoio non c’è niente. E quando si piega in avanti… Michelle Hunziker, una meravigliosa creatura.