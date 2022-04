Il fenomeno di.. sedere: cosa riescere a fare solo con il suo deretano, lo sconcerto di Gerry Scotti in prima serata | Video

Nella classifica dei “Nuovi mostri” di Striscia la notizia c’è tutto il meglio del trash italiano, politico e televisivo. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci ha un occhio di riguardo per Giuseppe Conte, leader del M5s protagonista della settimana per la sua rissa con Mario Draghi. Si esibisce brutalizzando Generale, il classico pacifista di Francesco De Gregori. Tra una stecca e un sussurro, Michelle Hunziker lo sfotte: “Dice di voler ascoltare la voce del popolo, ma è il popolo che non vuole ascoltare la voce di Conte! Ha dimostrato di essere contro il riarmo, infatti quando canta è disarmante…”.

Ma al secondo posto Gerry Scotti gioca in casa, con un cult dallo Show dei record che lui stesso ha condotto. Un concorrente, anzi “una macchina da guerra” come lo definisce lui, impegnato a schiacciare una fila infinita di noci solo con la forza del deretano. Record centrato: “Non chiamatela fortuna, anche se in realtà è tutta una questione di… sedere“.

Gerry Scotti sconcertato dal… sedere del concorrente: guarda il video di Striscia la notizia

Primo posto d’obbligo per Flavia Vento, che abbandona in lacrime La Pupa e il secchione: “Io nello sgabuzzo non ci sto”, poi il crollo al telefono con Barbara D’Urso: “Io non sono portata per questi reality”. “Bene bene, Flavia Vento è tornata libera – commenta in studio Gerry -. Se la incontrate non fatele domande di cultura generale. Potrebbe essere pericoloso”.