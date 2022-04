francesca-chillemi-e-can-yaman,-l’annuncio-che-spiazza-tutti:-che-colpo-di-scena

Una notizia inaspettata sia per gli attori che per i loro fan. Per Francesca Chillemi cambiano tutti i programmi, il futuro è incerto

L’attrice sta vivendo un periodo lavorativo molto intenso, grazie alle produzioni che la vogliono insistentemente nelle proprie serie tv. Francesca Chillemi, Miss Italia 2003, s’è fatta conoscere al grande pubblico in “Che Dio ci Aiuti”, la serie tv con Elena Sofia Ricci in cui interpreta Azzurra Leonardi. Oggi è di nuovo al centro del gossip e dell’attesa poiché ha un ruolo importante in “Viola come il Mare”, in cui ha recitato al fianco di Can Yaman.

Per i due, però, è arrivata una notizia non buona, che sicuramente non fa piacere ai due attori e a tutto il team che lavora con loro. La scelta è drastica: non si torna indietro.

Francesca Chillemi: brutto colpo per lei

Sono circolati molti gossip riguardo a Francesca Chillemi e Can Yaman. I due hanno lavorato fianco a fianco per lunghi mesi ma, tra la bellezza che li caratterizza e l’amicizia che si è instaurata, spesso e volentieri son circolate ipotesi ben diverse. Francesca, in realtà, è fidanzata da anni con Stefano Rosso e con lui ha una bambina, Rania. Can Yaman, inoltre, ha spesso sottolineato che con la collega si sia creato solo uno splendido rapporto d’amicizia.

Il gossip non si ferma, però, e i due attori stanno imparando a conviverci. Tutti i loro fan, impazienti di scoprire la verità sul loro rapporto, non vedevano l’ora di poter seguire il frutto di tanto lavoro: “Viola come il mare”. La serie tv, prodotta da Lux Vide in collaborazione con RTI, sarebbe dovuta uscire in primavera su Canale5. Le riprese sono iniziate a fine settembre 2021 e si sono divise tra Roma e Palermo, costringendo gli attori a viaggiare molto.

Il tema della serie tv è tratto da un libro di Simona Tanzini, “Conosci l’estate?”, edito da Sellerio Editore. Per i due attori, però, sembra che ci sia da aspettare ancora un bel po’. Pochi minuti fa, infatti, sono iniziate a circolare le voci per cui “Viola come il mare” sia stato rimandato in autunno.

La nuova fiction di Can Yaman e Francesca Chillemi è stata rinviata a settembre. Ci vorrà un altro pò di pazienza 🧐#violacomeilmare #canyaman pic.twitter.com/cYyMXrpYFE — MasterBB (@MasterAb88) March 31, 2022

I telespettatori non aspettavano altro da mesi ma, purtroppo, gli tocca attendere. Scelta di necessità o di strategia, per aumentare l’attesa? Chissà.

