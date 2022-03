walter-nudo-ha-cambiato-completamente-vita-dopo-l’incidente:-ora-come-sta?

A Storie Italiane, Walter Nudo ha raccontato la sua vita e il suo cambio di rotta. Tra sofferenze e momenti difficili, ecco la sua rivoluzione

Attore, ex pugile, ex karateca e oggi anche scrittore, Walter Nudo ha vissuto una vera e propria rivoluzione interna. In televisione ha svolto ruoli molto importanti sia da attore che da concorrente: iconiche sono le sue partecipazioni ai reality show. Walter, infatti, è vincitore sia della prima stagione de L’Isola dei Famosi, sia della terza stagione del Grande Fratello VIP.

A Storie Italiane da Eleonora Daniele, però, Walter Nudo si è lasciato andare ed ha raccontato la sua vita tra sofferenze, colpi bassi e rivoluzioni interne. Ecco cos’è successo all’attore.

Walter Nudo lo ammette: “Mi sentivo stupido”

Nato in Canada da genitori italiani, Walter Nudo viene in Italia all’età di otto anni. Qui conosce presto il mondo dello spettacolo e del cinema, ambienti che lo affascinano. Dopo gli studi, torna in America dove, con piccoli lavoretti, si paga la scuola Acting Class di Los Angeles. Walter Nudo è disposto a tutto pur di riuscire a studiare recitazione e svolge qualsiasi tipo di lavoro, dallo spogliarellista, al buttafuori fino al lavapiatti.

Ad Eleonora Daniele, nella puntata di Storie Italiane di giovedì 31 marzo, Walter ha raccontato la propria vita come un viaggio fatto di errori, cadute e ripartenze. “La vita è per te è il titolo del mio libro” ha rivelato, “…perché quando cambi prospettiva significa che la vita vuole insegnarti qualcosa, vuole farti evolvere“. Nudo, infatti, ha vissuto un brutto incidente che l’ha portato quasi a perdere una gamba. “Allora mi son chiesto: cosa vuole farmi vedere la vita? Cosa devo imparare?”

Dopo l’incidente, Walter Nudo ha rivoluzionato la propria vita in una direzione più spirituale e più riflessiva. La sua vita non è stata sempre facile, ha ammesso, e il riflettere su sé stesso l’ha portato a migliorare e a capire anche dolori passati. “Io sono dislessico e nei temi di italiano prendevo sempre 4” ha rivelato alla Daniele. “Quando la maestra tirava fuori il tema e annunciava il mio nome, tutta la classe diceva: quattro!“. Walter Nudo, quindi, ammette che in quei momenti si sentiva più stupido degli altri quando, semplicemente, non sapeva della sua dislessia.

Oggi parla di sé come un uomo nuovo e il suo libro testimonia questa rivoluzione interna ed esterna. “La vita è così: ti stimola ad essere sempre migliore” ha detto, in chiusura, alla Daniele.

