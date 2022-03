virginia-raffaele-in-uno-spettacolo-proprio-con-lui?-coppia-fantastica

La comica Virginia Raffaele potrebbe tornare alla ribalta nell’emittente RAI: progetti in cantiere per l’imitatrice romana?

Fioccano proposte lavorative per la talentuosa imitatrice Virginia Raffaele. La soubrette romana, le cui mille imitazioni sono ormai virali nel web, vanta in famiglia un retaggio circense, e non smette di stupire gli spettatori del piccolo schermo.

Dopo le varie avventure a “Quelli che il calcio” e a “Amici di Maria De Filippi”, la vulcanica Virginia sembra pronta ad abbandonare Mediaset. Potrebbe infatti avere in canna un progetto ben delineato con la concorrente RAI: vediamo di che si tratta.

Virginia Raffaele: l’approdo in RAI potrebbe ribaltare il palinsesto di Viale Mazzini

RAI sta proponendo per la sua settima edizione il format “Stasera tutto è possibile“. A capeggiare le squadre di VIP sottoposte agli scontri in diretta c’è il talentuoso ballerino Stefano De Martino, che ha agguantato il timone del programma dopo l’eredità di Amadeus. Uno degli ospiti fissi dello show è l’imitatore campano Vincenzo De Lucia, che ha conquistato il pubblico con le sue performance ai danni di Mara Venier, Maria De Filippi e Barbara D’Urso. Il poliedrico napoletano impersona solo personaggi femminili e ne esalta le peculiarità, e ha vinto anche il prestigioso premio “Alighiero Noschese”, come miglior trasformista campano.

Vincenzo è comparso anche nell’ultima puntata di “Stasera tutto è possibile“, sfoderando una performance di tutto rispetto, e vestendo i panni di un’esplosiva Milly Carlucci. La platea dello show si è comprensibilmente infiammata, e ha salutato con entusiasmo l’azzeccata imitazione dello showman. Anche gli utenti della rete hanno dimostrato di apprezzare particolarmente l’esibizione comica dell’attore, e alcuni di essi hanno rivolto un vero a proprio appello all’emittente. “Ma cosa aspettiamo a mettere Vincenzo De Lucia e Virginia Raffaele in uno studio, con una telecamera e una prima serata? Donatella Versace che balla con Milly Carlucci! Io ci penserei mamma RAI!“, propone uno spettatore.

Ma cosa aspettiamo a mettere Vincenzo De Lucia e Virginia Raffaele in uno studio, con una telecamera e una prima serata? Donatella Versace che balla con Milly Carlucci! Io ci penserei mamma rai! #staseratuttoèpossibile #rai1 https://t.co/P9mu2YEjtj — Lorenzo D’Amario (@Lorenzo41566021) March 29, 2022

Il pubblico dimostra sempre maggiormente di apprezzare la leggerezza in TV, e la richiede a gran voce: sono in corso le trattative per un nuovo progetto in RAI per Virginia Raffaele e Vincenzo De Maria?

The post Virginia Raffaele in uno spettacolo proprio con lui? Coppia fantastica appeared first on Ck12 Giornale.