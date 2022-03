Scoppia il caso Alessia Marcuzzi: la vogliono proprio lì, vicino a Maria

Lontana dagli schermi già da qualche tempo, Alessia Marcuzzi è molto desiderata per sostituire un volto noto di Mediaset. Ecco cosa succede

A Mediaset i problemi sembrano non finire mai. Quando il palinsesto è così articolato, infatti, il numero di persone ed esperti coinvolto è altissimo e tale può essere anche quello degli imprevisti. In particolare, questa volta a dover gestire una situazione difficile è Maria de Filippi, che si trova a dover affrontare nuovamente i problemi legati alla pandemia.

Sui social, però, sono arrivate numerose critiche per il modo in cui la regina della televisione sembra stia gestendo l’imprevisto. Anzi, i fan hanno le idee chiare: vogliono Alessia Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi tra i giudici di Amici? Ecco perché

Il serale di Amici21, come quello dell’anno scorso, è registrato. Questa scelta permette alla regia di gestire al meglio i tempi di scena e i cambi di scenografia, sempre impegnativi. La registrazione, però, ha anche dei lati negativi legati soprattutto al problema degli spoiler. I ragazzi presenti in studio, infatti, una volta a casa pubblicano ciò che è successo sui social network e rivelano le anticipazioni.

Le registrazioni della terza puntata del serale son state fatte il giorno mercoledì 30 aprile e, già dai primi momenti, si è venuto a sapere dal pubblico in studio che Stash non sarebbe stato presente. Il giudice è infatti risultato positivo al covid-19 ed è costretto alla quarantena. Per questo motivo, Maria de Filippi ha scelto di fare con Stash un collegamento da casa, che valuterà e dirà la sua opinione in videochiamata.

Il pubblico, però, non ha preso molto bene questa idea. Secondo molti, infatti, questa sarebbe stata l’occasione giusta per dare spazio ad altre personalità, soprattutto femminili. Tanti fan, infatti, hanno infatti richiesto che la sedia di Stash venga momentaneamente occupata da una donna. In particolare, diversi fan hanno proposto il nome di Alessia Marcuzzi:

mettere una sostituta femmina tipo alessia marcuzzi molto difficile vero? pic.twitter.com/eWOfsCPX3q — gio🌸 (@giopuntoit) March 30, 2022

Le critiche son relative soprattutto alla scelta, per il secondo anno consecutivo, di una giuria tutta al maschile. Chissà se Maria de Filippi accoglierà queste riflessioni, magari invitando Alessia per una puntata o proponendo qualche nome in voga. Negli anni passati, Maria si è aperta a molti esperimenti e tentativi anche azzardati, coinvolgendo anche volti femminili molto discussi. Chissà come prenderà queste critiche e, soprattutto, come si evolverà questa situazione, soprattutto nel caso in cui Stash rimanga positivo per molto tempo.

