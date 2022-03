Roma, 31 mar. – (Adnkronos) – Non solo Marc Marquez, fermato dalla diplopia, la Honda per il Gp d’Argentina dovrà fare a meno anche di Takaaki Nakagami. Il pilota del team LCR è risultato positivo al Covid-19: “Fortunatamente sto bene, non ho sintomi. Spero di tornare in pista nel Gp di Austin, in programma nel weekend dell’ 8-10 aprile”.