mara-venier-ha-piazzato-il-colpaccio:-grande-ritorno-nella-prima-serata-di-rai-1

La conduttrice veneta Mara Venier sbanca nel palinsesto di RAI 1: grossi progetti in vista per la mattatrice per eccellenza.

La conduttrice Mara Venier è lo storico volto delle domeniche di RAI 1, e domina il palinsesto dell’emittente con la sua “Domenica in” da molti anni. La rodata mattatrice è stata ultimamente al centro di accanite polemiche, dopo una zuffa sui social con l’ex velino Pierpaolo Pretelli. Lo showman, infatti, era intervenuto in uno spezzone del rotocalco “Verissimo“, definendosi come una sorta di “botulino” per il programma “Domenica in“, in cui compariva al fianco della conduttrice.

Mara non ha decisamente gradito le ingerenze dell’ex collega, e ha pubblicato sui social un commento lapidario. “Porello“, ha scritto infatti, e i rapporti tra i due si sono congelati. La Venier sembra conservare una memoria da elefante per gli sgarbi, e ha ironizzato sull’accaduto anche con l’ultimo ospite in trasmissione, Stefano De Martino. Sembra però che il destino le conceda una nuova occasione nella prima serata dell’ammiraglia RAI: cosa bolle in pentola?

Mara Venier, cronaca di un trionfo annunciato: ecco il suo nuovo progetto

La conduttrice ha rilasciato alcune interviste, e sembra intenzionata a mollare l’ormai storico timone di “Domenica in”. Ma, come recita il detto, sta uscendo dalla finestra per rientrare dalla porta principale: secondo il portale “Dagospia“, la conduttrice sarebbe in lizza per un appuntamento in prima serata di gran fasto.

Tale format recherebbe il nome di “A cena da zia Mara“, e Viale Mazzini sembra per ora proteggere con il massimo riserbo la natura del progetto. La trasmissione sembra configurarsi come una sorta di fanciullesco talk-show, e gli ospiti in puntata saranno di calibro notevole. Il titolo del programma è per ora provvisorio, ma sarebbero già state fissate almeno due puntate per il mese di maggio 2022. Parte del cast autoriale sarebbe anche il prestigioso regista turco Ferzan Ozpetek, che con il suo tocco delicato colorerà le sfumature del programma.

Ricordiamo che questa non è la prima esperienza di Mara nel prime time di RAI 1: la conduttrice ha infatti portato in scena il programma “La porta dei sogni” nel 2019, ricevendo un incoraggiante 14,63% di share. Sembra proprio che la ferrata conduttrice non abbia alcuna intenzione di farsi da parte. Continua infatti a dominare la rete ammiraglia con entusiasmo e maestria, sgomitando anche nei confronti dei giovani talenti che la avversano. Forniremo a breve indicazioni più precise circa le indiscrezioni riguardanti il suo nuovo format in uscita.

