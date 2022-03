Jessica Selassié-Barù, il gesto di lui che lei ha apprezzato tanto: sta scoppiando l’amore?

Jessica Selassiè rivela un’inedito retroscena dopo la vittoria nel reality di Mediaset: tempo di stappare lo champagne?

La vincitrice del “GF Vip” Jessica Selassiè è stata nuovamente ospite dello spin-off “Casa chi“. L’ex gieffina ha rivelato ai microfoni dei tre curiosissimi host di essere in vacanza a Napoli, accompagnata dalla madre e dalla sorella Lulù. Comprensibilmente, la curiosità del pubblico è tesa a scoprire lo stato attuale della sua relazione con Barù, e Jessica ha rivelato alcuni dettagli molto significativi. Ecco le sue dichiarazioni in merito.

“Nessuna cena galante”: Jessica Selassiè si sbottona sul futuro con Barù Gaetani

“Hai ricevuto inviti a cena?“, le ha chiesto il giornalista di “Casa chi”. Jessica ha candidamente risposto :”Molti: adesso devo vagliare…“. La vincitrice del “GF Vip” è stata poi interrogata in merito alla sua situazione sentimentale con Barù, avvistato a cena con una misteriosa donna, e Jessica ha dichiarato: “Sto andando molto, molto piano… In teoria voglio smentire questa fake news, perché io non ho fatto nessun invito a cena a Barù. E’ vero che ci sentiamo, però abbiamo tanti impegni e nessuno si è invitato da nessuna parte. Quindi non c’è stato nessun rifiuto da parte sua, questo ci tengo a precisarlo. E quindi, appena ci sarà la possibilità, ci vedremo, anche in amicizia: noi ci vogliamo bene, ed è giusto che si rispetti anche questo…“.

Jessica ha inoltre rivelato, in merito alla chiacchierata cena di Barù: “No, i #jerù sono molto affiatati… Sono lì a guardare ogni cosa… Però devono stare tutti tranquilli, quella era una sua amica, non era nessuna cena galante. Potreste chiedere anche a Barù, non voglio parlare per lui…“. Il giornalista ha quindi indagato: “Lui ti ha detto che lei era un’amica, quindi ci tiene a non farti rimanere male…“, e Jessica ha replicato: “Certo, certo, ma a prescindere da tutto lui non vuole che io ci rimanga male di nulla…“. La Princess sembra suggerire che l’affinità tra lei e il fascinoso enologo sia rimasta immutata, e rinfocola le speranze di una relazione caldeggiata dai numerosi fan.

L’ex gieffina ha specificato che i rapporti tra gli ex inquilini della Casa sono rimasti ben saldi, e che i concorrenti hanno fondato una chat di gruppo, in cui possono contattarsi quotidianamente. Belle speranze in vista per la timida Jessica? Sebbene non vi siano evidenze per documentare lo sviluppo della sua storia con Barù, i due sembrano essere in perfetta armonia.

