“Gas in rubli? Una strategia di Putin”. Lucio Caracciolo smaschera lo zar: “Ecco come finirà”

Si parla del gas a Otto e Mezzo nella puntata andata in onda giovedì 31 marzo. Tra gli ospiti di Lilli Gruber anche Lucio Caracciolo. L’esperto di geopolitica ha voluto commentare su La7 l’ultimatum di Vladimir Putin che ha imposto ai paesi ostili, ossia coloro che hanno attivato sanzioni per la guerra in Ucraina, il pagamento del gas in rubli. “Questa è una storia che inizia con la Guerra Fredda, ma bisogna ricordare che se esiste una nostra dipendenza dalla Russia, esiste ed è maggiore una loro nei confronti dell’Europa”. Insomma, per Caracciolo “Mosca ha bisogno di vendere all’Europa”.

Per l’esperto il presidente russo non ha neanche la possibilità, almeno in tempi brevi, di trovare acquirenti come noi. E lo stesso vale per l’Italia nei confronti della Russia.”Questo ultimatum – ha proseguito – fa parte di una strategia dello zar. Lui ha bisogno di alzare il consenso interno che crolla se la sua moneta diventa carta straccia”.

Non a caso – è il ragionamento di Caracciolo – “tutti questi giochi di carattere energetico hanno portato il rublo a valere come valeva prima della guerra”. Allo stesso tempo un blocco completo gli sarebbe stato sconsigliato. Come finirà allora? “Noi pagheremo in euro e Gazprom li trasformerà in rubli, così siamo tutti contenti“.