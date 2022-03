Delia Duran non sa più che pesci pigliare: scoperto piano ridicolo, una bassezza infinita

La modella venezuelana Delia Duran è stata beccata in flagrante: il tentativo di gossip è miseramente fallito.

L’ex gieffina, e attuale compagna di Alex Belli, Delia Duran, è stata beccata durante un palese tentativo di alimentare i rumors circa il proprio rapporto. Dopo l’eliminazione dalla finale del “GF Vip“, la sensuale soubrette ha guadagnato il ruolo di opinionista in un altro famoso reality.

Compare puntualmente, infatti, nel parterre de “L’Isola dei Famosi“, dove affianca Ilary Blasi, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, e commenta le gesta dei naufraghi di Cayo Cochinos. Delia si è dichiarata molto amica di Lory Del Santo, e in studio ne valuta le scelte e la sostiene animatamente. Un pettegolezzo dell’ultima ora, però, la sta travolgendo: lei e il marito Alex Belli avrebbero architettato un piano del tutto farlocco.

Delia Duran: l’incontro con Antonio Medugno era solamente un tentativo di scoop

L’influencer Deianira Marzano ha pubblicato una storia in cui rivela un clamoroso tentativo di procurarsi pubblicità: gli attori in campo sarebbero proprio Delia e il marito Alex. Deianira infatti denuncia che l’ex gieffino Antonio Medugno sarebbe stato contattato per un incontro dall’attore Alex Belli, ma all’appuntamento si sarebbe presentata solo Delia Duran.

La modella avrebbe inoltre abbracciato calorosamente il tik-toker, creando quindi i presupposti per uno scoop. Deianira ha scritto infatti: “Antonio Medugno è cascato in un tranello. Il mio manager mi ha chiamato, e mi ha detto che Antonio Medugno lo ha chiamato, ed era perplesso, perché Alex Belli gli aveva dato appuntamento. In realtà si era presentata Delia, che affettuosa lo abbraccia. Così siamo risaliti a tutti: avevano mandato dei paparazzi all’insaputa di Antonio, e scattato delle foto, perché volevano fare un finto gossip.”.

Lo stesso Antonio ha fatto un inaspettato coming-out sull’accaduto, e ha pubblicato una storia in cui dichiara : “Allora, ragazzi, ho appena visto la storia di Deianira, e vi spiego come sono andate le cose. Ieri mi chiama Alex per una cosa lavorativa, dice di volermi vedere nel centro di Milano e mi da appuntamento fuori ida un parrucchiere. Vado lì e c’è solo Delia, Alex non c’è più. chiacchieriamo del più e del meno, siamo fuori dal parrucchiere… e nulla! Alla fine si era organizzata una paparazzata tra me e Delia.Alla fine non c’è stato nulla, loser game Alex Belli. Non è andata bene, però il mio manager Alessandro mi aveva avvertito di tutto questo. Male.“.

Le reazioni del web sono state, comprensibilmente, di sdegno e vergogna, ecco un esempio:

Ma può essere un uomo di 40 anni cosi superficiale, infantile nel programmare cose del genere? In un momento in cui ci sono cose serissime lui incastra dei ragazzi in situazioni ambigue per fare soldi. Nn è meglio trovare un lavoro dignitoso senza fare figuracce? @alexbell ma… — Antonella (@Antonel61312883) March 31, 2022

Come replicheranno Alex e Delia?

The post Delia Duran non sa più che pesci pigliare: scoperto piano ridicolo, una bassezza infinita appeared first on Ck12 Giornale.