“Chi abbiamo stasera qui con noi”. Colpaccio-Del Debbio: a “Dritto e Rovescio” l’uomo vicinissimo a Putin | Guarda

Colpaccio di Paolo Del Debbio. Il conduttore di Dritto e Rovescio porta su Rete 4 nella puntata di giovedì 31 marzo Vladimir Soloviev, il conduttore russo. A spiegarlo è lo stesso giornalista: “Sono 36 i giorni di guerra in Ucraina – spiega ai suoi telespettatori -. Eppure in Russia si racconta altro. Noi oggi abbiamo in studio uno dei conduttori più famosi di tutta la Russia: Soloviev”. E infatti alle sue selle appare proprio il conduttore di Mosca in collegamento.

“La sua – prosegue Del Debbio – si dice che è una tv portavoce del pensiero del regime, ma lo si diceva anche in Italia di questa e di altre”. Proprio Soloviev, vista la sua vicinanza a Vladimir Putin, è stato colpito qualche giorno fa dalle sanzioni. A lui la Guardia di Finanza ha sequestrato in provincia di Como immobili di lusso. Si tratta di due ville dal valore complessivo di circa 8 milioni di euro.

L’operazione è stata eseguita nell’ambito delle sanzioni internazionali alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Recentemente nel suo show serale il magnate economico si era lamentato del fatto che le sue proprietà in Italia rischiavano di essere sequestrate. Così è stato e sicuramente ne parlerà da Del Debbio.