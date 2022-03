“vi-prego,-denunciatelo!”:-nina-moric-in-preda-al-panico,-gesto-folle-nella-notte

Momenti di forte paura per Nina Moric, che ha affidato ai social un durissimo sfogo. La richiesta è chiara e la situazione sembra davvero grave

Solo pochi giorni fa è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Nina Moric. Lì ha raccontato tanti lati oscuri della sua vita e della sua personalità, comprese le grandi difficoltà che incontra quotidianamente. La sua vita è tempestata dal gossip che la segue e la mette al centro dell’attenzione da anni. Oggi, però, la sua situazione sembra essere molto compromessa.

Nella notte, Nina Moric si è lasciata andare a uno sfogo che nessuno si sarebbe aspettato. La richiesta è forte e la motivazione ancora di più: ecco cos’è successo.

Nina Moric e l’urlo disperato: lo chiede a tutti

La vicenda che coinvolge Nina Moric, Fabrizio Corona e il figlio Carlos si fa sempre più complessa. La stessa Moric, dopo tre anni di silenzio e assenza dagli schermi, ha raccontato ai microfoni di Verissimo la propria storia famigliare, con le sue difficoltà di gestione. “Non ci sono genitori perfetti e non ci sono figli perfetti“, ha più volte detto a Silvia Toffanin.

Nelle ultime ore, la Moric ha affidato ai social un lungo sfogo. In uno stato confusionale e disperato, ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui chiedeva esplicitamente l’arresto e l’ergastolo di Fabrizio Corona. La motivazione sembra riguardare, ancora una volta, il figlio Carlos avuto con l’ex re dei paparazzi. Oggi il diciannovenne vive con il padre e, a detta della madre, soffre di psicosi transitoria e acuta. “Mi vergogno di fare questo appello” ha ammesso, nelle sue stories. “Carlos deve essere curato. Non ha il telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna. (…) Aiutatemi, mio figlio ha bisogno!”.

Successivamente, ha letteralmente lanciato frecce infuocate all’ex marito. Nina Moric, infatti, ha richiamato l’attenzione di tutti coloro i quali son stati truffati da Fabrizio Corona, per invitarli a denunciarlo. Ciò che lei desidera è che venga incarcerato e, quindi, che il figlio Carlos “venga liberato”. “Carlos non deve essere criticato” ha scritto. “Lui è una vittima del male che deve essere fermato! Che io sia bruciata, ma lui deve essere salvato!“. Parole dure quelle di Nina Moric, che in poche storie Instagram ha letteralmente scatenato una bufera contro l’ex marito.

Non si conosce il proseguimento della vicenda e, soprattutto, non si sa se le forze dell’ordine siano state realmente coinvolte. Sicuramente per Nina Moric quello in corso è un periodo non facile e di forte stress, che è sotto gli occhi di tutti.

