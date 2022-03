“smettetela-con-le-cavolate!”:-gianmaria-antinolfi-furibondo,-sfogo-imprevedibile-via-social

L’ex gieffino Gianmaria Antinolfi sbotta in un lungo comunicato sui social, e fa chiarezza circa la sua relazione con Federica Calemme.

L’imprenditore napolentano Giamaria Antinolfi è stato uno dei volti storici dell’ultima edizione del “GF Vip”, e ha collezionato nella casa di Cinecittà love stories ad uso e consumo degli spettatori.

Dopo i suoi trascorsi con l’influencer Sophie Codegoni, il gieffino si è dedicato alla frequentazione con Federica Calemme, e risulta tutt’ora legato a lei. I rumors sui social, però, rivendicano chiarimenti circa lo stato della loro relazione, e Gianmaria ha scelto di farlo con un lungo comunicato ai numerosi follower.

Gianmaria Antinolfi: il perentorio post mette a tacere tutti i pettegolezzi

L’imprenditore partenopeo ha scelto di quietare i rumors tramite un lungo post su Instagram. Ecco le sue parole: “Facciamo una cosa, così quelli che dicono cavolate si mettono l’anima in pace e la smettono di mettere ansie inutili a chiunque. Anche perché poi io di conseguenza devo ricevere 100 volte al giorno la stessa domanda. Io apprezzo da morire tutti voi e vi ringrazio per tutto il supporto e l’affetto che mi e ci date, ma ho sempre detto anche quando ero al GF che purtroppo io non sono una persona estremamente social, anche se penso di esserlo il giusto in realtà, perché penso che in tutto nella vita ci voglia equilibrio, anche nell’uso di IG o di qualsiasi altro strumento social…“.

Ha inoltre aggiunto: “La mia giornata, durante la settimana, si svolge per lo più in azienda o in viaggio o in riunione con altri manager o clienti, niente di interessante da condividere e soprattutto aspetti abbastanza riservati, trattandosi di lavoro e di aziende. Fede d’altra parte in questo momento ha la sua vita a Napoli e deve star lì per lavoro. Nonostante questo proviamo a vederci ogni volta che riusciamo, sabato scorso non dovevamo vederci eppure ci siamo incontrati a metà strada a Roma. Non prendiamo in giro nessuno ve lo assicuriamo!“.

Gianmaria, la storia con Federica prosegue al riparo dai rumors

Gianmaria ha ulteriormente rassicurato i fan della coppia: “Ci vediamo poco durante la settimana ma ci sentiamo tanto. Voi pubblicate sui social ogni telefonata o videocall con il vostro partner? Non credo… e in più ripeto ancora una volta: non siamo i tipi di persone che quando stanno insieme buttano il loro tempo a fare stupide fotografie per ore, ma impegniamo il nostro tempo a viverci il nostro rapporto, è il tempo che abbiamo a nostra disposizione e non ad immortalarlo per dimostrare chissà che cosa…“. E, concludendo: “Spero sia tutto estremamente chiaro! Ognuno vive una relazione a modo proprio, non giudicate me o Fede per il modo in cui lo esprimiamo socialmente, l’amore è molto di più che un post o una storia…“.

Sembra che i due ex gieffini filino d’amore e d’accordo, anche in assenza di telecamere… Ci sono confetti nel futuro di Federica e Gianmaria?

