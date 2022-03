Sesso a Pagamento aumentano le escort di lusso ma calano i prezzi delle prestazioni

una nuova tendenza tendenza, una ricerca di Escort Planet, il sito di recensioni di escort in Italia. Secondo i dati raccolti dal sito, nei primi mesi del 2022, la regione Emilia-Romagna, conta il 23% in più di escort, attive mediamente in un mese sul territorio

Arriva la primavera e anche il settore del sesso a pagamento si risveglia. Complice una distensione della situazione pandemica, escort e clienti avrebbero ricominciato ad incontrarsi con volumi superiori anche al 2019. Anche tale fenomeno, infatti, è monitorato da siti specializzati. A delineare questa tendenza, una ricerca di Escort Planet, il sito di recensioni di escort in Europa.

Secondo i dati raccolti dal sito, nei primi mesi del 2022, la regione Emilia-Romagna, infatti, conta il 23% in più di escort, attive mediamente in un mese sul territorio, rispetto al 2019. In ogni provincia Escort Planet, che indicizza tutti gli annunci pubblicati sui principali siti di escort in Italia, ha riscontrato un aumento nella presenza di escort che si pubblicizzano mediamente in un mese online e disponibili ad incontrare i clienti in questo ultimo periodo.

Secondo il sito di recensioni, nei primi mesi del 2022, rispetto al 2019, è stato registrato nella provincia di Forlì-Cesena un aumento del 28% di escort attive. Aumenta l’offerta in funzione della domanda: confrontando gli utenti unici che nei primi mesi del 2022 hanno consultato recensioni su Escort Planet per cercare una escort da contattare, con lo stesso periodo del 2019, emerge che c’è stato un aumento non trascurabile, anche in provincia, con un + 49%.

I clienti delle escort, attraverso le recensioni che ogni giorno lasciano su Escort Planet, dichiarano che le tariffe medie per provincia invece hanno subito un ribasso rispetto a quelle del 2019, a Forlì-Cesena il prezzo medio è di 75euro circa, sceso del 54%, restando comunque quello più basso in regione.