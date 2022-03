roma:-nobili-(iv),-‘su-direzione-artistica-festa-cinema-scelta-al-ribasso’

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Come temevamo la scelta della nuova direzione artistica della Festa del Cinema di Roma è stata presa al ribasso, maturata tra veti incrociati e regolamenti di conti, senza una visione e un progetto chiari e condivisi”. Lo scrive su Facebook Luciano Nobili, deputato di Italia Viva.

“In ogni caso, un sincero in bocca al lupo a Paola Malanga, professionista stimata, con l’augurio che possa fare un bel lavoro perché Roma e il cinema lo meritano. E un grazie ad Antonio Monda per lo straordinario lavoro di questi anni e la passione con cui lo ha svolto. Il riconoscimento unanime e gli oggettivi successi non sono bastati a garantirgli una conferma nè tantomeno una spiegazione sul perché venisse mandato via”.

“Peccato. Quello che rimane urgente da parte del sindaco Gualtieri e dell’assessore alla Cultura è la presentazione di un piano di un grande disegno culturale che non si riesce a intravedere nelle scelte e nelle risposte meramente burocratiche arrivate in questi primi mesi di lavoro”, conclude.