“quanta-cattiveria!”:-denuncia-choc-di-sara-croce,-pioggia-di-critiche-velenose

Fioccano critiche sulla soubrette di “Avanti un altro” Sara Croce, la risposta sui social network è da applausi.

La “Bonas” di Mediaset Sara Croce ha ricevuto amari riscontri dopo l’ultima messa in onda del quiz d Paolo Bonolis. La soubrette svolge un ruolo decorativo e di intrattenimento nello show, e la sua indubbia avvenenza l’ha consacrata nella fascia pre-serale di Mediaset.

Come ogni celebrità, la bionda soubrette sta pagando il prezzo del successo, ma le critiche sui social le risultano indigeste.

Sara Croce rende pan per focaccia agli haters su Instagram

La Bonas di “Avanti un altro” ha scelto nelle ultime ore di fare un clamoroso coming-out sui social, denunciando pubblicamente i suoi detrattori. La bella soubrette, al soldo dell’inossidabile Paolo Bonolis, ha ricevuto aspre critiche sui suoi profili social, e ha deciso di replicare con un’eloquente storia. Dopo l’ultima puntata del quiz di Mediaset, l’ex candidata a Miss Italia ha utilizzato il suo account Instagram per rispondere alle pungenti critiche fioccate dal web. Gli utenti in rete, infatti, sembrano ritenerla una figura superflua e anacronistica, e non mancano di sottolinearlo.

I commenti più inferociti recitano: “Ma chi è? Nessuno lo sa!“, oppure: “Sono stufa di vederla ammiccare alla telecamera, non capisco perché continuano ad inquadrarla… Morta di fama, anche basta!“. Sara ha così deciso di denunciare l’accaduto, pubblicando uno screenshot con il seguente commento: “Quanta cattiveria gratuita ed inutile… tutte donne…“.

Ricordiamo che la soubrette lombarda ha già militato nella stagione 2019-2020 del programma di Mediaset, dopo il successo nel ruolo di “Madre Natura” nel programma “Ciao Darwin“. Grazie al suo percorso televisivo, la showgirl vanta più di 700mila follower su Instagram, e si moltiplicano le collaborazioni con marchi di prestigio.

Sara Croce ha già collaborato con brand come Pin Up Stars, Elisabetta Franchi e Guess, sottoponendosi a innumerevoli shooting fotografici. E’ stata inoltre al centro di molte indiscrezioni grazie alla sua relazione con il petroliere Hormoz Vasfi, personaggio che le ha chiesto un ingente rimborso per i regali donati durante la loro frequentazione.

