“preferisco-vivere”:-veleno-su-barbara-d’urso,-un-attacco-mai-visto

Brutto attacco per Barbara d’Urso. Le parole sono veramente pesanti e a pronunciarle è proprio lei, un volto molto noto alla TV

Oggi è al timone de La Pupa e il Secchione, lo show che ha voluto rilanciare anche grazie a nuove idee come lo studio e gli opinionisti, scelti con cura. Barbara d’Urso è una delle regine della televisione e si lancia sempre in progetti ambiziosi, che sa rivalutare e rilanciare. Pur non nascondendo i suoi difetti e i suoi flop, che come per tutti sono arrivati anche per lei, rimane uno dei volti sicuri di Mediaset.

Nelle ultime ore, però, un volto noto della televisione ha rilasciato alcune dichiarazioni su Barbara d’Urso. Le sue parole son pesanti e colpiscono proprio il centro del suo lavoro.

Barbara d’Urso presa di mira: “Sgrillettati…”

A dire la sua su Barbara d’Urso è Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne oltre che volto famoso in diversi programmi di Canale5. L’influencer, molto attiva anche sui social, ha spesso ricevuto dai fan la richiesta di commentare alcuni dei programmi Mediaset che stanno andando in onda in questo periodo. Il suo preferito è Uomini e Donne di Maria de Filippi, dove ha anche partecipato come opinionista.

Per La Pupa e il Secchione, invece, ha riservato parole non del tutto simpatiche. “Non me la sento, vi dico la verità” ha detto. “Barbarella brava come sempre, ma preferisco vivere senza sapere cosa fanno alcuni sgallettati“. Per il cast dello show della D’Urso ha riservato parole pesanti che, invece, non ha dedicato ad altri show come L’Isola dei Famosi o il GF VIP. A Ilary Blasi, infatti, ha dedicato parole piene di stima: “Mi piace, è divertente e spontanea“.

Simile a quello su La Pupa e il Secchione è invece il parere sul GF VIP, che ha definito privo di contenuti capaci di far ridere. “Era trash, ma non faceva ridere nessuno” ha detto del triangolo amoroso tra Alex, Delia e Soleil. “Non ho mai visto una sola puntata. Quello che sapevo non lo vedevo dai social che purtroppo erano pieni di quei video osceni” ha rivelato.

Insomma, sembra che Barbara d’Urso e Alfonso Signorini non siano per niente tra i preferiti di Karina Kascella. Per ora i due conduttori non hanno risposto alle provocazioni dell’influencer, ma chissà che possa accadere nelle prossime ore.

