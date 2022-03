Oroscopo Paolo Fox di giovedì 31 marzo: bene amore e lavoro. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – In amore la Luna sta per entrare nel vostro segno: il mese si chiuse con tanti pianeti con voi. In ambito lavorativo la situazione è interessante: gli incontri sono promettenti e potrebbero arrivare delle novità, forse anche dei cambiamenti.

Toro – Oggi è la giornata perfetta per parlare a viso aperto con chi ricambia i vostri sentimenti. Sul lavoro finalmente si torna a fare grandi cose: tanti i pianeti attivi, la vostra mente è molto impegnata.

Gemelli – La mattinata è migliore del pomeriggio, tuttavia aprile parte con il Sole favorevole: ciò è buono anche per le giovani coppie. Sul lavoro la situazione non è al massimo: ieri e oggi particolarmente, ma domani si riparte alla grande.

Cancro – Buono l’amore con Luna e Giove favorevoli. Sul lavoro potreste avere una folgorazione improvvisa per risolvere un problema. Un accordo andrà rivisto, ma in meglio per voi.

Leone – Luna favorevole nel pomeriggio, approfittatene per fare nuove conoscenze romantiche. Dovete varare un progetto importante: siete bisognosi di grandi cambiamenti e novità.

Vergine – Mattinata pesante in amore, meglio il pomeriggio. Sul lavoro avete delle buone stelle, potete fare progetti, ma attenzione agli investimenti e se si tratta di idee costose tenetele sotto controllo e non fate azzardi.

Bilancia – Dovete staccarvi dal passato che non vi rende felici, rinnovate il desiderio di amore. Non esitate sul lavoro, dovete mettere in chiaro ciò che desiderate. Coraggio.

Scorpione – Potrebbero esserci conflitti in amore, dosate le parole. Sul lavoro ci potrebbero essere complicazioni, ma si possono superare. Pazienza nei rapporti con il prossimo.

Sagittario – In amore lasciate il passato nel passato e non rimuginateci sopra. Sul lavoro potrebbe esserci un calo se avete un lavoro che dipende da contratti e consensi.

Capricorno – In amore vi sentite un po’ agitati: Luna, Sole e Mercurio sono contrai oggi, potreste essere polemici. Sul lavoro tenetevi alla larga dalle provocazioni.

Acquario – In amore siete predisposti a nuove conoscenze: vi sentite davvero affascinanti! Avete desideri di cambiamenti forti sul lavoro, state riflettendo a dovere.

Pesci – In amore oggi è un buon giorno, specie in amore. Le promesse sono molto importanti. Sul versante lavorativo la situazione è promettente grazie a Giove favorevole, ma dovete metterci del vostro: lasciate stare ciò che, già in passato, non ha dato buoni frutti.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L’articolo Oroscopo Paolo Fox di giovedì 31 marzo: bene amore e lavoro proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.