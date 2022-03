Oroscopo Branko di giovedì 31 marzo: relax e amore per tutti. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete – Bene, continuate su questa strada perché i progetti ci sono. E l’entusiasmo anche! Certo, siete un po’ distratti e forse sarebbe il caso di ritrovare la calma: che ne dite di fare un po’ di attività fisica?

Toro – Stai diventando sempre più maturo e oggi ogni insegnamento sarà prezioso. Sei stanco, ma sei bravo a nasconderlo: forse, però, devi riposare perché ne hai davvero bisogno!

Gemelli – Bene le attività di gruppo e di squadra, ma attenzione a quello che dite perché rischierete di far innervosire chi vi sta vicino. Meglio mantenere la calma perché i nervi tesi non portano da nessuna parte!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Cancro – Bene, oggi l’umore è alle stelle e dovete cercare di sfruttare questa giornata per far capire a tutti chi siete. E quanto valete! Basta dormire, bisogna agire e fare anche più attività sportiva!

Leone – Fate bene ad agire, a darvi da fare, ma ora è arrivato il momento di riposarvi un po’, di ricaricare le batterie: cercate di ascoltare di più il vostro corpo e di rivedere la dieta!

Vergine – Oggi sei entusiasta, felice, allegro e sarà difficile dire di no alle tue richieste. Cerca, però, di essere paziente perché non tutti saranno in grado di mantenere il tuo ritmo: occhio alla dieta e agli eccessi!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Bilancia – Oggi sei lucido e determinato e fai benissimo a dire la tua, a esprimere il tuo parere. Cerca, però, di fare anche altro, di dedicarti alle passioni e di svagare un po’ la testa!

Scorpione – Prima di giudicare bisogna conoscere e verificare, non puoi fidarti di tutto quello che ti viene detto così, senza nessuna base. Cerca di mantenere la calma, di essere energico…ma anche di dormire di più!

Sagittario – Tante opportunità in arrivo, sei affascinante e presto ti si apriranno tantissime porte. Cerca di trionfare sempre e di continuare così, con questa energia e con questo entusiasmo!

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Capricorno – Non puoi dire sempre di sì, a volte bisogna rifiutare. E farlo con il sorriso. Cerca di fare il possibile, di dimostrare chi sei e quanto vali: ma sempre con calma, non vale la pena fare troppo e stancarsi!

Acquario – Oggi la fortuna è dalla tua, bisogna solo agire e prendere in considerazione anche un investimento finanziario. Attenzione agli eccessi, meglio una dieta equilibrata perché hai bisogno di ‘risparmiare’ energie!

Pesci – Fai benissimo perché non ascolti i pettegolezzi e prima di giudicare o di dire la tua devi conoscere e informarti. Occhio, però, al clima e all’umidità di questi giorni: meglio non prendere freddo!

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo Branko di giovedì 31 marzo: relax e amore per tutti proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.