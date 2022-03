“non-potete-capire-quanto-sono-felice”:-dopo-amici-20-il-grande-annuncio,-sta-per-succedere-davvero

Notizia meravigliosa per un protagonista di Amici 20. Nessuno se lo sarebbe aspettato ma sembra che manchi pochissimo: ecco di chi si tratta

Sono ormai vent’anni che Maria de Filippi fornisce talenti al mondo della musica, dello spettacolo e della danza. Tanti ragazzi passati per Amici sono oggi attori, come Diana del Bufalo, affermati cantanti del calibro di Annalisa o Emma Marrone e grandi danzatori, una su tutti Elena d’Amario. Il talent show, però, dà vita anche a storie inattese, a grandi amori e a vicende inaspettate, come la prossima nascita che renderà genitori Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli.

Nelle ultime ore, un altro grande volto di Amici20 ha fatto un annuncio che ha reso felici tutti i suoi fan. Il suo viso e il suo talento sono ancora impressi nella memoria di tutti: succederà tra pochissimo.

Alessandro Cavallo di Amici20 si svela: ecco quando succederà

L’anno scorso, Amici è stato vinto da Giulia Stabile, ballerina della squadra di Veronica Peparini che oggi fa parte del cast dei professionisti. Un altro grande danzatore della scorsa edizione, però, era Alessandro Cavallo. Il ragazzo faceva parte della squadra di Lorella Cuccarini, poi passata alla categoria canto, insieme a Martina e a Rosa. Nonostante la ormai nota avversità tra la Celentano e la Cuccarini in termini di visione della danza e del talento, anche la maestra di danza classica apprezzava Alessandro.

Il ballerino è arrivato ad Amici con già delle buone esperienze alle spalle. Brindisino di 25 anni, all’interno del talent show ha avuto modo di migliorare la sua tecnica e di imparare nuovi stili di ballo. Il suo talento è stato notato da diversi professionisti del settore. Subito dopo la finale, ad Alessandro è arrivata la proposta di entrare nel cast dei professionisti di Amici, così come la richiesta per il musical Dirty Dancing. Sempre nei giorni successivi alla finale, anche il Balletto di Roma sembra aver proposto ad Alessandro un contratto annuale.

Il ballerino, però, ha rifiutato tutto perché nei suoi sogni c’era una precisa compagnia: il Bejart Ballet, una compagnia di danza internazionale. Questa l’ha chiamato e subito Alessandro è partito per la Svizzera, poiché la sede è a Losanna. Cavallo ha quindi girato il mondo in questo anno di lavoro, rendendo sempre più fiera la maestra Cuccarini e chiunque l’abbia aiutato nel suo percorso. Nelle ultime ore, però, Alessandro ha rivelato una grandissima novità, che ha sconvolto tutti: verrà in Italia.

Non potete capire quanto sono felice nel pensare che avremo degli spettacoli in Italia!! 🇮🇹🎉#bejartballet — Alessandro Cavallo (@alehorsecavallo) March 28, 2022

Il ballerino l’ha annunciato sui suoi social e immediatamente tutti i fan l’hanno sostenuto e incoraggiato. Una grande occasione per il danzatore, che potrà tornare nel suo paese natale e mostrare tutto ciò che ha appreso.

