Mediaset corre ai ripari: nessuna possibilità per l’attore dopo le parole indicibili

Brutta situazione quella vissuta da Mediaset nelle ultime ore. La scelta sembra irreversibile, l’attore è stato letteralmente messo da parte

L’equilibrio tra comicità, intrattenimento e correttezza sembra essere chiaro e definito, soprattutto in televisione. Ognuno conosce bene cosa sia il black humor e, soprattutto, i luoghi in cui sia meglio riservarlo e quelli in cui invece non è consono. Uno tra questi ultimi è proprio la televisione. Mediaset, negli anni, ha ospitato diversi programmi comici e ironici che spesso hanno camminato lungo il sottile discrimine tra ironia e offesa.

Nelle ultime ore, però, la rete si è trovata costretta a prendere una scelta irreversibile e del tutto inaspettata. L’attore è stato letteralmente tagliato fuori da ogni progetto, ciò che è successo sembra aver scatenato il putiferio.

Mediaset prende una decisione: “Ci dissociamo completamente”

A essere al centro delle accuse di Mediaset è un comico di Zelig. La trasmissione ironica, che ha travolto il pubblico di Canale5 per tantissimi anni, è tornata con qualche puntata speciale sul finire del 2021. Una trovata sicuramente azzeccata da parte di Mediaset, che ha riacceso le luci su uno degli show più amati e su uno dei teatri più importanti della comicità italiana.

Il 12 aprile 2022, per esempio, si terrà uno spettacolo comico proprio allo Zelig con Pietro Diomede, un volto noto della comicità italiana. Nelle ultime ore, però, l’attore ha commentato sui social un fatto di cronaca con parole che hanno sconvolto il pubblico e non solo. Il suo tweet si riferiva a Charlotte Maltesi, la venticinquenne trovata morta in Valle Camonica (BG) il cui assassino si è rivelato nella giornata di martedì 29 marzo. Diomede, facendo la vittima di professione la porno attrice, ha così commentato:

Che il cadavere di una Pornostar fatto a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del buco del culo non gioca a favore della fama della vittima.#CharlotteAngie #carolmaltesi #DavideFontana — Pietro Diomede (@PDUmorista) March 29, 2022

Queste parole hanno scatenato sentimenti di sconcerto, tristezza e vergogna e il tweet è stato riempito di commenti e critiche verso il comico. Anche Zelig e Mediaset, quindi, han voluto prendere le distanze dall’attore:

Abbiamo ricevuto segnalazioni in seguito al tweet di un artista che avrebbe dovuto esibirsi presso lo Zelig il 12 Aprile. Ci dissociamo completamente da quel Tweet, che disapproviamo nella maniera più assoluta. Di conseguenza, l’artista è stato escluso dalla programmazione Zelig. — Zelig Official (@Zelig_Official) March 30, 2022

Ciò che è successo segnerà, nella vita lavorativa del comico, un prima e un dopo che sarà difficile rimarginare. Al momento l’attore non ha presentato né delle scuse né ha risposto al post di Zelig.

