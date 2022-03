“li-ha-spazzati-via”:-gesto-rivoluzionario-di-nunzio,-strategie-in-fumo-ad-amici-[video]

Uno studente di Raimondo Todaro sta cambiando il corso del talent show di Maria de Filippi. Nunzio contro il sistema: ecco cosa sta succedendo

All’interno della scuola di Amici non basta il talento, per andare avanti. Ingredienti essenziali per riuscire a prevalere su sfide, momenti di difficoltà e attacchi sono anche il carattere e la testa dura. Nunzio, il ballerino di latino-americano della squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, è uno dei ragazzi più in vista proprio grazie al suo carattere piccante.

Nelle ultime ore, un suo gesto sta facendo molto discutere perché sta scardinando anni di progetti e dinamiche. Ad Amici sta cambiando tutto e, questa volta, è merito di uno studente.

Se Nunzio riesce a far ridere tutti: la rivoluzione

Nunzio è un ballerino siciliano che è entrato nella scuola di Amici a metà percorso, quando Mattia ha dovuto lasciare a causa di un infortunio. I due si erano già incontrati a settembre, quando Raimondo Todaro ha voluto metterli a confronto per scegliere uno dei due. Se a settembre a prevalere fu Mattia, la sorte infausta che gli ha causato l’infortunio ha poi voluto che il ragazzo siciliano tornasse da Maria de Filippi.

Nessuno, però, si sarebbe potuto aspettare ciò che sta accadendo. Da quando è nella scuola, infatti, Nunzio è costantemente bersagliato dalla maestra Alessandra Celentano. La coach, infatti, denuncia la sua poca musicalità, la sua frenesia che lo porta a essere spesso fuori tempo e anche il suo fisico magro. Non solo di danza, però, parla la Celentano. Secondo lei, Nunzio ha anche poca classe ed è sempre sopra le righe. Durante il daytime di lunedì 28 marzo, il ballerino ha voluto rispondere alle parole della maestra: “Farà una figuraccia davanti a tutta Italia” ha detto.

Ciò che i telespettatori hanno notato è che Nunzio, con il suo modo di fare, sta letteralmente ribaltando le dinamiche che normalmente accadono ad Amici. Nel talent show di Maria de Filippi, infatti, spesso si cerca di mettere i ragazzi uno contro l’altro, per alimentare discussioni e liti. Lo sfogo di Nunzio, invece, ha scatenato le risa non solo di tutti i suoi compagni ma anche di Leo, il suo sfidante e alunno della Celentano. In questo modo, il ballerino scardina la tendenza di alimentare scontri e polemiche, andando a creare una vera svolta:

"Farà una figura davanti a tutta Italia, io non lo so. Maria te lo giuro digli di ritirarlo" Maria ride, lo sfidante ride, tutti ridono. Anni e anni di onorato terrore seminato dalla Celentano spazzati via da Nunzio. Ha già vinto.#Amici21

Insomma, sembra che Amici stia letteralmente cambiando rotta. Nunzio, infatti, sta facendo ridere tutti: alunni, giudici e anche maestri. Non di rado, infatti, anche la Celentano cede a qualche sorriso, scatenato proprio dal ballerino.

