la-pupa-e-il-secchione,-disastro-dopo-la-puntata:-situazione-completamente-allo-sbando

Brutta notizia arrivata alle prime ore della mattina. La Pupa e il Secchione sembra essere sull’orlo della crisi: ecco cosa sta succedendo

La Pupa e il Secchione, con Barbara d’Urso, ha vissuto una vera e propria rinnovazione dall’interno. La conduttrice di Mediaset, infatti, ha voluto imprimere il proprio segno di distinzione innanzitutto spostando la trasmissione all’interno di uno studio vero e proprio. In secondo luogo, un’altra novità della rivisitazione del programma consiste nell’introduzione degli opinionisti: Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge.

Insomma, gli ingredienti sembravano tutti perfetti eppure, al risveglio dopo la messa in onda della terza puntata è arrivata una delle notizie peggiori. Ecco cos’è successo: trema ogni certezza.

La Pupa e il Secchione: tracollo inaspettato

La scelta di Barbara d’Urso, le novità dello studio e degli opinionisti e lo stile frizzante erano ingredienti che sembravano perfetti per la definitiva rinascita del format. La Pupa e il Secchione, infatti, erano diversi anni che aveva bisogno di un rilancio. Eppure, le prime due puntate non hanno convinto i telespettatori, che hanno premiato la trasmissione con uno share di circa 2 milioni per quanto riguarda l’esordio.

Dopo la terza, però, le cose si mettono ancora peggio. La serata di martedì 29 marzo, infatti, ha conquistato solo 1.2 milioni di telespettatori per uno share dell’8%. Rispetto alla prima puntata, la terza ha perso quasi il 50% del pubblico. Il dato, che di per sé è già significativo, diventa ancora più grave se calato nel panorama televisivo di martedì 29 marzo. La partita Italia-Turchia, calcisticamente poco interessante poiché inutile ai fini della qualificazione al mondiale, ha ottenuto il 21.6% di share. Su Canale5, invece, il film Il Diavolo Veste Prada è stato seguito da 2.487.000 spettatori per uno share del 12%. Cresce anche Stasera Tutto è Possibile con De Martino, ottenendo l’11%.

Insomma, la sconfitta è sonora e anche un film vecchio e già visto, probabilmente, da tutti gli spettatori è riuscito a superare lo show della D’Urso. Si rivela necessario un ripensamento del programma, una sua modifica o un tentativo di rivoluzione. I dati, così come sono, non fanno presagire nulla di buono. Per Barbara d’Urso è l’ennesima sconfitta, soprattutto dopo che si è vista chiudere proprio pochi mesi fa due dei suoi programmi storici. Nonostante i suoi tentativi di attirare l’attenzione sul programma, lasciando qualche mini-spoiler soprattutto sui suoi account social, La Pupa e il Secchione invece che decollare sta crollando.

The post La Pupa e il Secchione, disastro dopo la puntata: situazione completamente allo sbando appeared first on Ck12 Giornale.