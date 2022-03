inizia-il-viaggio-di-small-giants-alla-scoperta-delle-pmi-italiane:-la-prima-tappa-domani-a-brescia

Inizia il viaggio di Forbes Italia alla scoperta delle Pmi italiane, fulcro del tessuto imprenditoriale ed economico del Paese. Il roadshow di Small Giants farà la sua prima tappa domani, mercoledì 30 marzo, a Brescia, dove incontrerà i protagonisti del territorio. Imprenditori e aziende che riescono a coniugare tradizione e innovazione, qualità e genio. Alcune nate di recente dall’entusiasmo di giovani imprenditori tecnologici, altre ancorate a solide tradizioni familiari che si riproducono da generazioni. Un’occasione, organizzata da Forbes in collaborazione con Confindustria Brescia, per connettere il mondo delle piccole e medie imprese all’interno della cornice de L’Albereta, suggestivo relais nel comune di Erbusco, in Franciacorta.

Il progetto Small Giants, che prevede anche un magazine trimestrale allegato a Forbes in uscita a giugno, vuole testimoniare l’importanza delle PMI, che sono davvero dei Piccoli Giganti: “Spesso le dimensioni delle aziende sono contenute ma i progetti, i traguardi, gli obiettivi, il confronto sono sempre da giganti o con i giganti” afferma Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes Italia e moderatore dell’evento. “Porteremo alla ribalta in tutta Italia centinaia e centinaia di aziende delle quali racconteremo sia strategie e progettualità che hanno consentito loro di sviluppare fatturati significativi, sia le loro storie creando un sistema di comunicazione multimediale”.

Small Giants Brescia, ecco il programma della serata

Di seguito il programma della serata, che avrà inizio alle 18.00.

Saluti iniziali di Martino De Rosa ceo di AT Carmen

LO SCENARIO DELL’INDUSTRIA BRESCIANA

Alessandro Mauro Rossi – direttore Forbes

Marco Capitanio – presidente sezione Piccola Confindustria Brescia

LE STRADE DELL’INNOVAZIONE

modera Alessandro Mauro Rossi direttore di Forbes

Augusto d’Antinone – SBS sales manager di Cisco

Diego Tha – head of BU small medium enterprises di Telepass

Francesco Ventre – ceo di Walle Mobility

CRESCERE RESPONSABILMENTE

modera Alessandro Mauro Rossi direttore di Forbes

Stefania Rausa – direttore marketing & comunicazione di Edenred

Alvise Mori – ceo di Mori2A

Stefano Albini – presidente di Cotonificio Albini

BIG DATA E RELAZIONI UMANE

modera Alessandro Mauro Rossi direttore di Forbes

Michele Grazioli – ceo di Vedrai

Andrea Gilberti – president & ceo di MatchPlat

Luca Brambilla – direttore dell’Accademia Comunicazione Strategica

