i-migliori-montascale-2022:-quali-sono

Il costante progresso tecnologico fa sì che anche nel campo dell'assistenza alla disabilità motoria possano trovare spazio nuovi mezzi che aiutano ad abbattere le barriere architettoniche. In questo senso, una nota di merito particolare va ai montascale per anziani che ad oggi rappresentano uno degli investimenti migliori in chiave assistenziale; come tutti gli investimenti, tuttavia, è sempre bene porre l'attenzione su tutti quegli elementi che rendono un mezzo più o meno adatto rispetto ad un altro.

In questo articolo allora andremo a capire quali sono i migliori montascale del 2022 cercando di elencare ed approfondire anche tutti quei fattori che determinano il loro valore. Come avremo modo di vedere, difatti, i montascale si caratterizzano per il tipo di scala su cui verranno installati, così come per l’ambiente di destinazione fino ad arrivare ad elementi più soggettivi come stile e design.

La premessa necessaria è che non esiste il montascale perfetto in assoluto, ma tutti i modelli migliori sono progettati per adattarsi al meglio alle esigenze di ciascun beneficiario oltre che agli spazi di casa. Vediamo allora quali sono i migliori modelli del 2022.

Come anticipato nel paragrafo introduttivo, una delle differenze sostanziale tra i montascale riguarda la tipologia di scala. Partendo da quelle curvilinee occorre sottolineare quanto sia più complesso trovare un mezzo che si sappia adattare alle varie forme, specie se si tratta di scale a chiocciola. In questa sezione osserveremo nel dettaglio due modelli presenti nell’offerta di Elelift, per capire principali differenze e punti di forza.

Il modello PL180 è un montascale a poltroncina che vanta una capacità d’adattamento senza precedenti. L’azienda stessa lo definisce un prodotto fatto “su misura” ad evidenziare quanto questo montascale sia personalizzabile nella sua composizione. Non solo, il punto di forza per eccellenza del modello PL180 è quello di riuscire a superare qualsiasi dislivello, cambio di pendenza e curva, il che lo rendono praticamente adatto a qualsiasi ambiente domestico.

A tutto questo si unisce la possibilità di dimensionare il carrello sia in altezza che in larghezza, assecondando ulteriormente le esigenze del beneficiario. Chiudono il quadro infine, alcuni elementi che riguardano comfort e design: la seduta ERGO regolabile garantisce un prodotto minimale e comodo che si arricchisce ulteriormente dal punto di vista tecnologico con il joystick ergonomico ed un display digitale sul bracciolo che rende il mezzo ancora più moderno e all’avanguardia.

Restano nel campo delle scale curvilinee, il secondo montascale che merita un posto tra i migliori prodotti offerti da Elelift è il modello LIGHT. Il nome stesso del mezzo anticipa quello che è il punto chiave di questo montascale che per l’appunto si presenta particolarmente “leggero”. Questo concetto rimarca la compattezza e le forme snelle del prodotto, due aspetti che lo rendono per nulla invasivo e quindi facilmente installabile praticamente ovunque.

Da un punto di vista puramente tecnico, va sottolineata la presenza della guida tubolare singola più piccola sul mercato con appena 6cm di diametro. Quanto alla seduta, invece, il modello LIGHT presenta una poltroncina ripieghevole con una pedana poggia piedi richiudibile che non solo favorisce la salita e discesa dal mezzo, ma soprattutto ne limita l’ingombro in casa.

Diverso, infine, il caso del montascale SUPER che è sì adatto alle scale curvilinee ma entra di diritto nei migliori montascale del 2022 per la sua portata massima. Ricordiamo, per i meno esperti, che la portata di un montascale indica la quantità di peso supportata dal mezzo che nel caso specifico del modello SUPER arriva fino a 150kg.

Un dispositivo così solido potrebbe lasciar pensare ad un maggiore ingombro eppure la straordinarietà di questo mezzo consiste proprio nella sua compattezza, che ne aumenta la versatilità. Occorre precisare, difatti, che tendenzialmente questo modello si adatta particolarmente bene agli spazi esterni anche in virtù della qualità dei materiali resistenti agli agenti atmosferici. Ad ogni modo, tutti i pregi elencati sopra, in primis quello relativo al design, lo rendono perfettamente utilizzabile anche all’interno degli appartamenti.

Passando alle scale dritte, va subito chiarito che tendenzialmente avremo meno fatica e problemi nell’installazione del montascale. L’unico “nemico” in questo caso sarà la pendenza della scala contro cui però i vari dispositivi di assistenza sul mercato offrono sicuramente un’arma vincente in più. Data la minor complessità di utilizzo, in questo caso analizzeremo un solo modello specifico sempre prodotto da Elelift.

Il montascale a poltroncina PL130PU si pone dunque in perfetta continuità con quanto espresso nell’introduzione ai migliori montascale per scale rettilinee. Il motivo principale è che questo dispositivo vanta una rapidità di installazione molto significativa a cui si aggiunge una facilità d’utilizzo fuori dalla norma.

Le ragioni dietro tali peculiarità risiedono soprattutto nel design compatto e snello che favoriscono l’installazione in tutti gli spazi di casa, anche quelli con superfici ridotte. Il modello PL130PU offre inoltre la possibilità di fissaggio a gradino o a muro, un elemento di analisi in più in ottica investimento.

Per quanto riguarda la seduta, essendo anch’esso un montascale a poltroncina, va ricordata la seduta Ergo o Ergo plus che garantisce comfort e praticità, grazie alla sua capacità di richiudersi quando il mezzo è “a riposo”.

In conclusione, ricordiamo la premessa iniziale per la quale vien difficile, se non impossibile, definire quale sia il miglior montascale in assoluto. Come avrete avuto modo di notare, ogni dispositivo ha le proprie caratteristiche che vanno comprese e sfruttate al meglio per un investimento che soddisfi a 360°.

