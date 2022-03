“I frutti stanno arrivando”: grossa novità per Soleil Sorge, rivelazione a sorpresa sul suo futuro

Bellissima notizia per Soleil Sorge, dopo il GF VIP per lei si spalancano le porte più importanti. Il suo futuro sembra più roseo che mai

La partecipazione al GF VIP ha messo Soleil Sorge sotto ai riflettori per sei lunghi mesi. Questa esperienza, oltre a mostrare i suoi difetti e punti deboli, ha però consentito a tutti di notare anche i suoi pregi, sia a livello personale che lavorativo. Neanche una settimana dopo la finale, infatti, Soleil è stata chiamata come opinionista a La Pupa e il Secchione.

Il suo futuro, però, sembra appena iniziato e per lei si stanno spalancando porte ed occasioni succosissime. A parlarne è una regina della televisione: la stima è infinita.

Soleil Sorge: “Faccio il massimo”

Televisivamente nata come concorrente di Uomini e Donne, Soleil Sorge ha già prestato il suo volto a tanti talk show. L’Isola dei Famosi, Pechino Express e il GF VIP son stati per lei occasioni per mostrarsi ai telespettatori e agli addetti ai lavori in tutto il suo essere, con pregi e difetti. E chi l’ha scelta come opinionista a La Pupa e il Secchione sa bene com’è Soleil, perché l’ha seguita per sei mesi nel reality più “invasivo” d’Italia.

Quella a La Pupa e il Secchione è un’occasione importantissima per lei, che condivide lo studio con l’esperta Barbara d’Urso, che l’ha scelta come opinionista. A TV Sorrisi e Canzoni, l’ex volto di Uomini e Donne dice: “Nel lavoro siamo dei cavalli da corsa (…). Barbara mi ha sempre invitato nei suoi programmi perché apprezza le persone con un carattere pungente“.

Oggi Soleil sta studiando molto, il suo sogno è quello di continuare a crescere per provare a fare della televisione un lavoro vero e proprio. “I frutti stanno arrivando” ha rivelato, “..sto facendo il massimo per emergere“. Molti l’hanno definita la vincitrice morale del GF VIP, colei che è stata più in grado di mostrarsi a 360° senza remore o timori.

La televisione, quindi, sembra destinata a dover trovare uno spazio anche per Soleil che, ormai si sa, quando si mette in testa una cosa prima o poi la ottiene. Determinata e convinta delle sue capacità, la Sorge rivela che ciò che è successo dentro al GF VIP è stato tutto vero. Ennesima dimostrazione di ciò che è e della verità con cui desidera mostrarsi: il futuro sembra essere solo roseo.

