“Erano tutte invenzioni”: Katia Ricciarelli racconta la verità, il retroscena clamoroso sul GF

Katia Ricciarelli finalmente si racconta: le voci sul suo conto durante il “GF Vip” erano solamente metà della storia.

La soprano veneta Katia Ricciarelli, figura iconica e controversa dell’ultimo “GF Vip”, è stata eliminata a poche battute dall’attesa finalissima. Dopo aver raccolto consensi di calibro internazionale grazie all’indiscusso talento canoro, la cantante lirica si è rimessa in gioco, concedendo al pubblico scorci privati del suo vissuto.

Le critiche sui social sono fioccate copiose, e Katia ha scelto di mettere a tacere i rumors tramite un’incisiva intervista, rilasciata alla testata “Il Corriere del Veneto”.

Katia Ricciarelli: “Sono partiti con le invenzioni!”

Al giornalista de “Il Corriere”, la soprano ha raccontato della sua esperienza come attrice nella pellicola in uscita “Mancino naturale“, cui reca la firma il regista Salvatore Allocca. La cantante interpreta il ruolo di suocera dell’attrice Claudia Gerini e, a tal proposito, ha dichiarato: “Fino ad adesso ho fatto la mamma… Ora ho l’età della nonna, pazienza… Ho fatto finta di non essere nonna, ma mamma. Non ho mai conosciuto i miei nonni, ma mi sarebbe piaciuto: quelli di mia mamma sono morti presto, gli altri proprio non li ho mai visti. Il mio personaggio è molto protettivo nei confronti del nipote (…)“.

Nei confronti delle accuse mosse dai media nei suoi confronti, che la dipingevano come razzista, omofoba e, addirittura, blasfema, Katia ha replicato: “Sono tutte ingiuste, non sono come mi hanno dipinta. In televisione un po’ di pepe ci vuole. Fa parte del gioco, bisogna andare contro tutto e tutti.“. Anche la famosa, e chiacchierata, lite con Alfonso Signorini sembrerebbe del tutto fittizia: “No, anzi! Forse perché non mi hanno vista per tre puntate del GF in studio dopo che ero uscita, ma mi sono beccata il Covis, e sono partiti con le invenzioni…“.

Il cronista le ha poi chiesto se avesse problemi con gli omosessuali, e la cantante ha risposto così: “Ma per amor di Dio. Ho girato il mondo almeno due volte, tutti hanno i loro problemi, che poi problemi non sono, ma fanno la loro vita. Ho amici omosessuali, vado a matrimoni omosessuali…“. Katia ha inoltre analizzato la problematica della solitudine dopo lunghi anni di matrimonio, e ha rivelato: “Non me ne frega niente, adesso (dell’amore, n.d.r.). Ne ho avuto tanto, ne ho dato tanto, ma mai dire mai… Vivo bene la solitudine: quando sono stufa, esco, ho buoni amici. Pochi, ma buoni.“.

Katia Ricciarelli ha scelto dunque di ritirarsi a vita privata, e continua a coltivare i suoi affetti lontano dalla telecamere, che tanto l’hanno resa oggetto di pettegolezzi negli ultimi 6 mesi.

