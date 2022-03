“Ci è mancato poco”: rissa sfiorata al GF Vip 6, rivelazione scioccante sulla finale

Un ex concorrente del GF Vip scansa di poco una rissa televisiva con l’inviato di una famosa trasmissione di Mediaset.

Gli strascichi del reality “GF Vip” si prolungano oltre la messa in onda del programma: i componenti del cast sono spesso oggetto di gossip e ospitate televisive. Un concorrente in particolare è finito nella bufera dopo una chiacchierata incursione da parte di un inviato del programma satirico “Le Iene“.

Come sappiamo, Alex Belli è stato vittima di uno scherzo architettato dagli autori del format, ma un altro ex gieffino è stato coinvolto nella bagarre televisiva: di chi si tratta?

Barù: dopo il GF Vip, “Le Iene” lo beccano in un momento imprevisto

La produzione della trasmissione di Mediaset ha ben pensato di coinvolgere l’attore Alex Belli in uno scherzo, cercando di beccarlo nella sua camera d’albergo con l’influencer Soleil Sorge. I due, come noto, avevano inscenato una relazione ad uso e consumo delle telecamere nella casa del “GF Vip“, e l’inviato indagava sul presunto prolungamento della loro “chimica artistica“.

La paparazzata improvvisata, però non aveva portato gli esiti sperati dagli autori, ed Alex Belli era stato sorpreso in camera con la moglie Delia Duran, coperta solo da un’esigua porzione di lingerie sexy. Sono quindi stati sfatati i rumors che vedevano Belli alle prese con un reiterato ménage a trois, e la coppia si è rivelata più coesa che mai. Lo scherzo ha però coinvolto un altro ritroso ex concorrente del “GF Vip”: si tratta di Barù Gaetani, il verace enologo toscano che ha conquistato il cuore di tutta l’Italia.

Il settimanale “Chi” ha descritto quanto avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 marzo scorsi: “Dopo la finale del “GF Vip”, in hotel, l’inviato Stefano Corti si è imbattuto in Barù Gaetani. Il finalista del reality pensava che “la Iena” avesse programmato uno scherzo contro di lui. Per poco la situazione non è degenerata. Tutto si è risolto quando Corti ha spiegato che la vittima era Alex Belli“. Questo stralcio fa intendere che tra i due sia intercorso un pesante fraintendimento, che ha quasi provocato una lite a favore di telecamere. L’inquieto Barù ha dimostrato nei mesi di snobbare il mezzo televisivo nonostante la sua apparizione nel reality. Ha persino evitato la potenziale love story con Jessica Selassiè, schivando rumors e prevedibili clip durante il prime time. Quali saranno i prossimi passi del fascinoso food influencer?

